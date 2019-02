Una Vita Anticipazioni 27 febbraio 2019: Ramon chiede perdono ad Antonito in carcere

Nella puntata di Una Vita di mercoledì 27 febbraio 2019, Antoñito viene picchiato da una guardia e finge di essersi fatto male da solo in cella. Intanto Ramon capisce che suo figlio è innocente e che è stato incastrato; lo raggiunge in carcere per chiedergli perdono mentre Elvira consola ancora una volta il povero Victor, respinto da Maria Luisa. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Per la famiglia Palacios sono momenti davvero difficili. Se da una parte Maria Luisa continua a rifiutare le proposte di Victor, dall'altra Antoñito deve difendersi dalle accuse di truffa che lo hanno portato dietro le sbarre.

Antoñito picchiato in carcere in questa puntata di Una Vita del 27 febbraio 2019

Antoñito è ancora un volta finito nei guai. Il suo amico Belarmino gli ha giocato un brutto scherzo, lasciando che venisse accusato di truffa ai danni del comune. Il povero ragazzo è così finito dietro le sbarre, abbandonato dalla sua famiglia stanca di rattoppare gli strappi provocati dai suoi pasticci. L'unica a essergli rimasta vicina è Lolita che ha convinto Felipe a occuparsi della difesa del suo amato. Intanto in carcere Antoñito si rifiuta di dichiararsi colpevole e per questo viene picchiato da una guardia.

Ramon chiede perdono ad Antoñito

Antoñito ha perso l'appoggio della sua famiglia dopo essere finito in carcere ma il povero e innocente Palacios riuscirà presto a ricongiungersi con i suoi cari. Mentre in carcere le guardie diventano violente, a casa Ramon riceve una lettera al vetriolo, che gli apre gli occhi. Decide così di raggiungere suo figlio in carcere e di chiedergli perdono per non avergli creduto. Da ora in poi potrà contare sul suo appoggio. Riuscirà il buon Ramon a far scagionare il suo ragazzo? Intanto Victor viene respinto un'altra volta da Maria Luisa ed Elvira ne approfitta per riavvicinarsi a lui. Gli stampa così un bacio sulle labbra che viene visto da Ursula. La Valverde vuole scatenare la gelosia di Simon ma stavolta riuscirà davvero a smuoverlo o otterrà ancora di più il suo disprezzo?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 25 febbraio al 3 marzo 2019