Una Vita Anticipazioni 27 aprile 2021: Camino bacia con passione la sua Maite!

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 27 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Camino bacia appassionatamente Maite. I domestici non vincono alla lotteria e il loro sogno di diventare ricchi svanisce. Arantxa si confida con Cesareo e i due si baciano.

Intesa ritrovata finalmente tra Maite e Camino, le due donne sembrano aver preso una decisione riguardo alla loro storia: viverla, anche se in segreto. Felicia non sospetta certo una relazione tra la pittrice e sua figlia, eppure cerca delle spiegazioni proprio dall'artista, convinta che sia l'unica a conoscere i motivi del grande turbamento che negli ultimi tempi ha scosso la dolce Camino. Cesareo aveva anche ipotizzato che potesse trattarsi di pene d'amore, e ora la Pasamar spera di vederci chiaro. In realtà, il confronto con Maite, non darà i risultati sperati, la donna infatti, negherà di conoscere le cause della recente situazione della sua allieva. Una volta congedate però, correrà ad avvisare Camino dell'interrogatorio di sua madre, ma lei non sembrerà preoccuparsene, anzi, per allentare la tensione, la bacerà appassionatamente.

Una Vita Anticipazioni: Jacinto scopre di non aver vinto alla lotteria

Jacinto compra un biglietto della lotteria e Marcelina pretende che un'eventuale vincita venga ripartita per tre, ma Casilda protesta. La cameriera infatti, non sembra d'accordo con la collega riguardo a una divisione che giudica assolutamente non equa. Questa diatriba tra moglie e cugina mette molto a disagio il povero Jacinto, che ha una sola via di fuga: perdere. Il fato sarà provvidenziale, nella Puntata in onda vedremo infatti che Jacinto e i vicini scopriranno di non essere stati baciati dalla fortuna, questo cancellerà tutti i sogni di gloria, ma anche gli attriti.

Una Vita Anticipazioni: Arantxa e Cesareo si baciano

Quello tra Maite e Camino, non sarà l'unico bacio a cui assisteremo in questo episodio di Una Vita, anche Arantxa e Cesareo infatti si lasceranno andare ad un bacio passionale. La simpatica cameriera di casa Dominguez e il vigilante si frequentano in gran segreto ormai da settimane e l'intesa sta crescendo piano piano. Dopo che Arantxa si sarà confidata con lui, Cesareo la stringerà in un confortante abbraccio e poi appoggerà le sue labbra su quelle della donna per momento di puro romanticismo.

