Una Vita Anticipazioni 27 agosto 2021: Genoveva ha sete di vendetta

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda venerdì 27 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la Dark Lady, sconvolta dalla morte del figlio che stava aspettando, contatta il losco Javier Velasco...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda venerdì 27 agosto 2021, alle 14.10, Genoveva vuole vendicarsi per la morte della creatura che portava in grembo...

Una Vita Anticipazioni: Il figlio di Genoveva è morto

Genoveva è in ospedale, fortunatamente sopravvissuta alla gestosi che l'ha colpita. A non essere sopravvissuto, invece, è il bambino che portava in grembo, il quale, purtroppo, è morto. Nonostante gli sforzi dei medici, e nonostante la preghiera collettiva degli abitanti di Calle Acacias, non c'è stato nessun lieto fine per il figlio della Dark Lady e dell'avvocato...

Felipe è distrutto dal dolore, nelle Anticipazioni del 27 agosto 2021 di Una Vita

Felipe è sotto shock. L'uomo non riesce a credere che il suo bambino, il quale non ha neanche mai visto, neppure per una volta soltanto, sia deceduto ancor prima di nascere. L'Alvarez-Hermoso, d'altra parte, ha già vissuto la tragedia di non riuscire a diventare padre, a causa di un'interruzione di gravidanza. Inoltre, l'avvocato si sente terribilmente in colpa, perché, prima che la Salmeron accusasse il malore, lui la stava attaccando verbalmente...

Una Vita Anticipazioni: La vendetta di Genoveva

Quando la donna si riprende e scopre la verità su quanto è accaduto alla creatura che stava aspettando, dopo un iniziale momento di sconforto, trova il modo per riprendersi: promette a se stessa che soddisferà la sua sete di vendetta. Così, Genoveva si mette in contatto con l'azzeccagarbugli che si occupa della sua difesa, il malvagio Javier Velasco, e gli chiede di aiutarla, ancora una volta, a mettere in atto un losco piano...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 23 al 28 agosto 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.