Una Vita Anticipazioni 27 agosto 2019: Ursula rinchiusa in manicomio. Ecco chi l'ha deciso...

Un inatteso ritorno dal passato sconvolgerà la vita della Dark Lady d'Acacias. Scopriamo chi è l'uomo che la inchioderà...

Nella puntata di Una Vita di martedì 27 agosto 2019, Flora chiede a Felipe di assumere la difesa di Pena. Nel frattempo Ursula, affranta, rientra nel quartiere. In casa trova ad attenderla Samuel che ha in serbo una sorpresa per lei: il padre, Ivan Koval. L'uomo, corrotto da Samuel, d’accordo con Blanca e Diego, è pronto a comandare l'immediato ricovero in manicomio della Dark Lady. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap per l'episodio in onda domani su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Flora prega Felipe di occuparsi della difesa di Pena, nella puntata di Una Vita del 27 agosto 2019

Pena è dietro le sbarre, il ragazzo ha infatti deciso di assumersi tutta la responsabilità dell'omicidio dell'Indio così da scagionare la generosa Flora. La finta Cervera si era autoaccusata del crimine al suo posto, costituirsi era quindi l'unico modo per Pena di dimostrare il suo pentimento dopo aver tentato di incastrare i due fratelli, ma anche per far comprendere alla pasticcera la sincerità del suo amore. Ora però il poverino sembra condannato, non avendo un avvocato capace a difenderlo, non potrà dimostrare l'assenza di premeditazione nell'omicidio Naraka Singk. E' per questo che Flora farà carte false per cercare di convincere l'amico Felipe ad assumere la difesa del vero Cervera.

Una Vita: Ivan Koval, padre di Ursula, minaccia di far rinchiudere la poverina in manicomio

Da giorni Ursula è vittima del diabolico piano di Diego e Blanca, la coppia infatti - pronta a vendicasi per la sofferenza provocata con il sequestro del piccolo Moises - ha deciso di fingere l'inesistenza del bambino, proprio come aveva tentato di fare credere per mesi la Dicenta Senior. Anche Samuel e Leonor hanno accettato di appoggiare i due genitori partecipando alla farsa, ma all'Alday junior - intimorito dalle pericolose informazioni che la donna ha sul suo conto - non si accontenta di vedere la matrigna sull'orlo della follia, vuole infatti liberarsene una volta per tutte. Come? Facendo intervenire il crudele padre della donna: Ivan Koval. L'uomo, che in passato ha rinnegato la figlia rimasta incinta a causa di uno stupro, è pronto a dimostrare - ancora una volta - tutta la sua perfidia: Koval ordinerà a Mendez l'immediato ricovero di Ursula in manicomio.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla sabato alle 14.10.

