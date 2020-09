Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 26 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, il denaro della riffa viene rubato e Lolita rischia di perdere la bottega...

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 26 settembre 2020. Nell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, i domestici, scoprono di essere stati vittime di un furto: il denaro della riffa è stato rubato! I vicini accettano il denaro offerto da Genoveva promettendo di non rivelarne la provenienza. Lolita potrà riavere finalmente la sua bottega.

Fabiana scopre che il denaro della riffa è stato rubato, nella Puntata di Una Vita del 26 settembre 2020

I domestici decidono di consegnare il denaro della riffa al parroco, ma Fabiana scopre che è stato rubato. Un ladro ha sottratto il bottino che la servitù di Acacias ha raccolto per finanziare le attività commerciali del quartiere, ridotte in rovina dopo il fallimentare investimento nell'affare della Banca Americana. Tra quelli che hanno perso tutto c'è anche Lolita. Dopo la sconsiderata decisione di Antonito di acquistare delle quote della Banca, i Palacios sono sul lastrico e l'ex domestica rischia d perdere la bottega.

Una Vita Anticipazioni: Fabiana è preoccupata per Lolita, la ragazza rischia di perdere la Bottega!

Lolita ha confidato a Fabiana di essere incinta. Per la donna dovrebbe essere un momento di grande gioia, ma i problemi economici e la recente scoperta del tradimento della sua amica Genoveva, l'hanno molto sconfortata e la poverina sembra non riuscire a vivere serenamente la gravidanza. Fabiana è preoccupata e per questo ha deciso intervenire per organizzare una riffa che permetta a Lolita di riavere almeno la sua bottega.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva aiuta segretamente Fabiana

Il denaro però è scomparso e Fabiana non sa proprio come fare per aiutare gli amici del quartiere e le loro attività. Un Diavolo vestito da angelo verrà però in suo soccorso: Genoveva donerà segretamente 5000 pesetas, sottratte con l'inganno ad Alfredo. Lolita però non deve sapere nulla del gesto della Salmeron, lei non accetterebbe mai lo sporco denaro di una truffatrice...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 21 al 27 settembre 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.