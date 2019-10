Una Vita Anticipazioni 26 ottobre 2019: Samuel aggredito da Jimeno Batan, ma si tratta di una farsa...

Anticipazioni TV

Mentre Samuel continuerà a portare avanti il suo subdolo piano, Rosina e Casilda riusciranno finalmente a riappacificarsi.

Nella puntata di Una Vita di sabato 26 ottobre 2019, vedremo Samuel e Telmo prodigarsi per stare accanto a Lucia. Nessuno dei due sarà in realtà sincero con la Alvarado, ma mentre il sacerdote sarà costretto a mentire nel disperato tentativo di proteggerla, Samuel non ha altro scopo che sottrarle tutta la sua eredità. Nel frattempo il sole tornerà a splendere su Rosina e Casilda, le due infatti, riusciranno finalmente a riappacificarsi.

Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap per l'episodio in onda domani su Canale 5 a partire dalle 14.10.

Samuel aggredito da Jimeno Batan, ma tratta solo di una subdola messinscena, nella puntata di Una Vita del 26 ottobre 2019

Celia consiglia a Lucia di rinunciare all'eredità dei Valmez e a fare ammenda pubblica per frenare le chiacchiere delle bigotte sul suo status di “figlia del peccato”. Samuel e Telmo intanto fanno a gara per starle accanto. Il Prete prepara addirittura un sermone in suo favore da recitare davanti a tutti i fedeli di Acacias. Nel frattempo Espineira è furioso con Telmo per aver diffuso la notizia, ma il sacerdote gioca d'astuzia e mente al priore dicendogli che si è trattato di una strategia per far si che la fanciulla rinunci ai suoi soldi. Intanto anche Samuel porta avanti il suo piano: dopo aver ordinato dei dolci per la cena con Lucia, l'Alday viene aggredito da Jimeno Batan. Pare però, che l'agguato sia stato commissionato dallo stesso Samuel!

Una Vita: Rosina e Casilda fanno pace!

Leonor riesce a convincere Rosina a scusarsi con Casilda e a invitarla a vivere da loro. La Hidalgo senior e l'ex domestica finalmente si riconciliano. Si tratterà di una scena commovente, le due si abbracceranno davanti a tutti per le strade di Acacias. Leonor sarà finalmente serena e potrà tornare a dedicarsi all'opera teatrale, del resto c'è una cara amica da provinare, Flora infatti, è riuscita a ottenere la possibilità di fare un'audizione.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.