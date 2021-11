Una Vita Anticipazioni 26 novembre 2021: Anabel prega Felicia di perdonare Camino

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 26 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, Anabel prova ad intercedere per conto di Camino con Felicia. Riuscirà a convincere la Pasamar a perdonare sua figlia?

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 26 novembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Marcos e Felicia tornano dalla luna di miele e Anabel chiede alla donna di rappacificarsi con Camino. Maite incontra Liberto per riscuotere il dovuto.

Una Vita Anticipazioni: Anabel conosce finalmente Maite

Anche se ha sbagliato in passato con Camino, Anabel tiene molto alla Pasmar e sta cercando di recuperare in ogni modo. La notizia del matrimonio dei loro genitori poi, la riempie di gioia, una tale felicità che Anabel non riesce proprio a trattenersi: la ragazza, entusiasta, corre dalla nuova sorellastra ad informarla del legame che da oggi le unirà. E' così che finalmente Anabel conoscerà Maite, la pittrice tanto amata dalla Pasmar e di cui ha sentito parlare per mesi. Ovviamente la figlia di Marcos, pronta a riconquistare la fiducia di Camino, prometterà di mantenere il silenzio sul segreto rientro nel quartiere.

Anabel prega Felicia di perdonare Camino, nella Puntata di Una Vita del 26 novembre 2021

Marcos e Felicia tornano finalmente dalla luna di miele, ad accoglierli è proprio Anabel. La ragazza, dopo aver riflettuto tanto, decide di rischiare e provare ad intercedere con Felicia, sua nuova matrigna, per conto di Camino, chiedendo alla donna di perdonare la figlia e rappacificarsi con lei. Non farà menzione del ritorno di Maite, ma anticipazioni rivelano che presto Felicia scoprirà la verità. Come la prenderà?

Una Vita Anticipazioni: Maite torna a prendere Camino

Maite ha abbandonato ogni cautela ed è tornata nel quartiere, pronta a sfidare tutti e a dichiarare pubblicamente il suo amore per Camino. L'artista si recherà da Liberto, con cui si è messa d'accordo per un incontro, deve infatti riscuotere quanto dovuto. Sarà in questa occasione che scopriremo le intenzioni della donna: Maite chiarirà a Liberto di essere tornata a prendere Camino per portarla a Parigi!

