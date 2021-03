Una Vita Anticipazioni 26 marzo 2021: Genoveva minacciata e ricattata. Ecco da chi...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 26 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, mentre Ursula cerca di convincere Felipe che Genoveva lo sta in realtà ingannando, Santiago continua a pressare la Salmeron affinché gli dia il denaro necessario per lasciare Acacias insieme a Marcia.

Una Vita Anticipazioni: Ursula da un Ultimatum a Genoveva

Ursula si presenta a casa di Genoveva e le lancia un ultimatum: 24 ore di tempo per rimettere a posto le cose nel quartiere. La Salmeron però non è disposta a cedere al ricatto, anzi, furiosa intima alla Dicenta di lasciare subito la sua casa. Ursula allora si reca da Felipe, la governante è pronta a raccontare tutta la verità all'avvocato riguardo alle manipolazioni di Genoveva e al suo piano di vendetta, ma non ha ovviamente fatto i conti con la diffidenza dell'uomo nei suoi confronti.

Felipe non crede alla parole di Ursula, nella Puntata di Una Vita del 26 marzo 2021

Felipe non si è mai fidato di Ursula e ha sempre sospettato un suo coinvolgimento nel tragico incidente di Agustina. Ora che le sue supposizioni sono state confermate, l'avvocato non è assolutamente disposto a dare credito alla folle governante. Le accuse di Ursula a Genoveva non faranno che peggiorare le cose, la Salmeron passerà per una povera martire, la prossima vittima nel mirino di Ursula. Nulla di fatto dunque per la Dicenta, la carta Felipe non si è rivelata vincente, eppure non si lascerà scoraggiare, Ursula ha un altro asso nella manica...

Una Vita Anticipazioni: Santiago ricatta Genoveva

Ma per la Salmeron i guai non sono finiti, dopo Ursula, un altro vecchio alleato è pronto ad ostacolare i suoi piani. Stiamo ovviamente parlando di Santiago, l'uomo vuole abbandonare Acacias insieme a Marcia e per farlo ha bisogno di denaro. Nell'episodio in onda vedremo infatti l'uomo recarsi da Genoveva e minacciarla per ottenere i soldi necessari per lasciare per sempre il quartiere. La Salmeron è in trappola, Santiago rischia di smascherarla e di mandare a monte il suo piano contro Felipe e l'intero vicinato. Come deciderà di agire la Dark Lady, asseconderà il suo ex alleato?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.