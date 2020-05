Una Vita Anticipazioni 26 maggio 2020: Telmo rischia di morire

Anticipazioni TV

Una Vita Anticipazioni puntata del 26 maggio 2020, ecco cosa succede nelle Trame dell'episodio di domani: Telmo vuole scoprire la verità su Mateo ma così facendo si sta mettendo nei guai.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – martedì 26 maggio 2020 – Fabiana confida a Ursula le sue preoccupazioni. La domestica racconta alla Dicenta che continua a farTelmoe domande su Lucia e sul piccolo Mateo, convinto che la sua perpetua non sia stata del tutto sincera con lui. Ursula ha paura che il Martinez si metta nei guai. Se infatti Eduardo lo scoprisse, l'ex sacerdote sarebbe in pericolo visto che il Torralba si è dimostrato un uomo molto pericoloso. Ma vediamo nel dettaglio la trama dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Una Vita Anticipazioni: Telmo rischia di morire

Ursula ha mentito a Telmo e ha cercato di cacciarlo da Calle Acacias. La Dicenta ha promesso a Lucia di non rivelare a nessuno la verità su Mateo, soprattutto non al Martinez. La ragazza continua a mantenere il segreto sul suo giovane figlio, convinta che questa sia la soluzione migliore per tutti. L'ex sacerdote è però convinto che sia Ursula che Lucia stiano mentendo e continua a indagare, sicuro di venire a capo di questo intricato mistero. Fabiana, preoccupata, riferisce a Ursula che il suo protetto sta facendo fin troppo domande in giro e che così rischia davvero di mettersi nei guai.

Telmo rischia di mettersi nei guai con Eduardo in questa puntata di Una Vita del 26 maggio 2020

Telmo non ha intenzione di rassegnarsi. È convinto che Mateo sia suo figlio e che Lucia, ma anche Ursula, stiano solo cercando di depistarlo. Il Martinez, abituato ai misteri di Calle Acacias, ha deciso di scoprire da solo la verità e ha cominciato a fare domande in giro. Purtroppo per lui, Eduardo comincia a non sopportare le intromissioni dell'ex sacerdote nella sua vita matrimoniale. La guerra tra il Torralba e Telmo è appena iniziata e i due uomini, si daranno battaglia per molto tempo.

Una Vita Anticipazioni: Telmo ed Eduardo, la guerra è appena iniziata

Il ritorno di Telmo ad Acacias ha scombussolato gli equilibri in casa Torralba. Lucia è ancora innamorata del Martinez e dopo aver scoperto che il ragazzo non l'ha mai tradita, l'Alvarado ha rimesso in discussione tutte le sue scelte. Eduardo, consapevole dei sentimenti di sua moglie, non ha nascosto la sua antipatia per il Martinez. Tra i due uomini, sin dal loro primo incontro, si è respirata un'aria di sfida, che – secondo le anticipazioni di Una Vita – si farà sempre più pesante.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 25 al 31 maggio 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.