Una Vita Anticipazioni 26 luglio 2019: Flora aiuta Paquito a evitare il licenziamento

Dopo lo scandalo del bacio, Paquito rischia di perdere il lavoro. Flora cerca di aiutarlo ed escogita un piano per metterlo in buona luce agli occhi di Ursula.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 26 luglio 2019, Esteban riceve una lettera molto triste da Luis Checa, il suo amico mentre Flora cerca di evitare che Paquito venga licenziato ed escogita un piano per metterlo in buona luce agli occhi di Ursula. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Esteban riceve una triste lettera nella puntata di Una Vita del 26 luglio 2019

Esteban è molto preoccupato. Ha ricevuto una lettera molto triste da parte del suo amico Luis Checa. Il ragazzo è morto prima che potesse raggiungere Calle Acacias e ricongiungersi con il Marquez, che tanto ha fatto per lui. Esteban ha infatti cercato Silvia affinché l'aiutasse a trovare Luis, rinchiuso ingiustamente in carcere e quasi dimenticato. Con l'aiuto della Reyes e di Arturo, Esteban era riuscito a liberarlo e a convincerlo a raggiungerlo nel quartiere, per conoscere i suoi salvatori. I sogni del giovane hanno però avuto un brusco arresto.

Flora aiuta Paquito a evitare il licenziamento

Flora si è innamorata di Paquito ma il suo amore non è corrisposto. La ragazza, pur sapendo di mettersi nei guai, ha baciato il guardiano ma ha così scatenato le malelingue in paese. Paquito rischia di perdere il lavoro dopo che a Calle Acacias si sono diffuse le voci della sua liaison amorosa con una donna sposata e nonostante Flora si sia assunta la colpa, Ursula ha provveduto a denunciare l'uomo al consigliere e a procedere al suo licenziamento. Il guardiano si rifiuta di difendersi, per non mettere in difficoltà Iñigo e la pasticcera decide che è venuto il momento di intervenire. Escogita così un piano per metterlo in buona luce agli occhi della Dicenta.

