Una Vita Anticipazioni 26 giugno 2020: Una donna misteriosa cambia il destino di Felipe

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita Trame per l'episodio di venerdì 26 giugno 2020. Ecco il Riassunto della Puntata in onda domani su Canale5.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, relative all'episodio di venerdì 26 giugno 2020. Nella trama della puntata in onda su Canale 5 alle 14.10, Ramon torna ad Acacias insieme a una donna misteriosa. Si tratta di Fulgencia, la vecchia balia di Milagros e testimone chiave del “mistero” di Celia. La donna ha infatti assistito a una scena spaventosa, che Felipe deve assolutamente sapere: ha visto infatti Celia allattare Milagros al suo seno ed è per questo che è fuggita a gambe levate da casa Palacios.

Anticipazioni Una Vita: Una dura verità da digerire

Ramon ha rivelato al suo amico la triste verità su Celia. Il Palacios, ingiustamente accusato di aver ucciso l'Alvarez – Hermoso, ha scontato la sua pena ma ora però vuole giustizia. Stanco infatti di essere aggredito da Felipe, a cui vuole un gran bene, e preoccupato per la sua salute, ha deciso di agire anche se quello che ha da dire è difficile da digerire. Per dimostrare di avere ragione e di non voler ingannare nessuno, ha bisogno di un testimone e sa già a chi può rivolgersi.

Un testimone incastra la defunta Celia in questa puntata di Una Vita del 26 giugno 2020

Ramon ha deciso di agire e di andare a cercare Fulgencia, la vecchia balia di Milagros. Il Palacios ha infatti intuito che la donna sappia più di quanto voglia far credere. È molto strano infatti il modo in cui ha lasciato la sua casa, spaventata da qualcosa che ancora non è stata svelata. È quindi lei la testimone chiave da intervistare e da portare davanti a Felipe. Fulgencia racconta ai due uomini di aver visto, anni prima, Celia allattare Milagros. Una visione talmente scioccante da condurla immediatamente alla fuga.

Una Vita Anticipazioni: Felipe dimenticherà Celia?

Felipe è sconvolto da quello che sta sentendo! Fulgencia è tornata ad Acacias con una verità terribile su Celia e dopo aver avere avuto la conferma che sua moglie, negli ultimi tempi, ha perso la testa, l'avvocato si sente profondamente in colpa nei confronti di Ramon. Lo ha accusato per anni di un crimine che non ha mai commesso e ha rovinato la sua vita. L'Alvarez – Hermoso è infatti in grossi guai finanziari e la sua reputazione è distrutta. Ora però che sa cosa è davvero successo, riuscirà a dimenticare Celia e a voltare pagina?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.