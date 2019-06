Una Vita Anticipazioni 26 giugno 2019: Silvia stanca della gelosia di Arturo

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 26 giugno 2019, Arturo informa Silvia che presto – in casa – installeranno un telefono. La Reyes non è per nulla contenta e pensa che il marito voglia tenerla d'occhio con questo nuovo marchingegno. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Arturo compra un telefono in questa puntata di Una Vita del 26 giugno 2019

Arturo e Silvia sono riusciti a convincere Ochoa a consegnare loro la lista dei prigionieri spagnoli nelle Filippine. Il colonnello ha giocato a biliardo con il funzionario, vincendo la scommessa e ottenendo il prezioso documento. La Reyes ha potuto dare così la bella notizia a Esteban e insieme al suo compagno, ha istituito una commissione per salvare i soldati ancora lontani da casa. Arturo ha però notato che il giovane Marquez continua a insidiare Silvia e comprende che il ragazzo si è invaghito di lei. Pur di ottenere l'attenzione dell'ex spia e affascinarla, le comunica di aver comprato un telefono e che presto verrà installato nella loro casa.

Silvia furiosa contro Arturo

Silvia non è però contenta di questo nuovo apparecchio in casa. È infatti convinta che Arturo l'abbia comprato per tenere d'occhio lei ed Esteban. La Reyes ha già notato che il suo compagno è geloso del giovane arrivato a Calle Acacias per chiederle aiuto. È così che la bella Silvia si scaglia contro il Valverde accusandolo di tormentarla con la sua gelosia immotivata. Ma il colonnello non ha tutti i torti, Esteban sembra davvero innamorato della sua “salvatrice” e potrebbe creare davvero problemi alla coppia.

