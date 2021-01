Una Vita Anticipazioni 26 gennaio 2021: Cinta inizia ad avere dei dubbi su Carchano!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 26 gennaio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Cinta non conosce la Trama del film e non riesce ad inquadrare il suo personaggio. E' disperata e inizia a sospettare delle intenzioni del Regista!

Una Vita Anticipazioni: Cinta ottiene il ruolo della protagonista nel film di Carchano

Josè e Bellita alla fine sono stati costretti a cedere, per salvare la carriera e il futuro della loro bambina hanno infatti accettato di dare massima disponibilità al Regista Alfonso Carchano deciso a coinvolgere i due artisti nei suoi progetti cinematografici. Carchano, come promesso, non ha tardato a dimostrare la propria gratitudine ai due coniugi e in particolare all'apprezzata Bellita: Cinta otterrà la parte della protagonista che il regista sta girando, purtroppo a discapito di Camino che, sebbene più talentosa dell'amica otterrà solo un ruolo secondario.

Una Vita Anticipazioni: Camino è pronta a supportare la sua amica Cinta

Camino è rimasta un po' delusa, ma alla fine ha accettato la decisione del regista. Del resto il futuro della Dominguez è già scritto, come sua madre la ragazza aspira a diventare una cantante ed attrice, mentre per Camino si tratta solo di un'occasione, una divertente esperienza da cui ha deciso di prendere il meglio senza troppe aspettative per il futuro. Dunque la Passamar mette da parte ogni rancore, pronta a supportare Cinta nella realizzazione del suo sogno.

Cinta è disperata non riesce ad inquadrare il suo personaggio! Nella Puntata di Una Vita del 26 gennaio 2021

Purtroppo il lavoro non si rivelerà semplice per le due ragazze e in particolare per Cinta che ha una parte ben più importante nel Film. Le sceneggiatura risulta frammentaria e la protagonista non riesce ad inquadrare bene il suo personaggio, il regista inoltre, insiste per farle girare singole scene senza darle il copione dell'intera opera. Cinta sembra veramente disperata, Camino però, le consiglia di fidarsi del grande e talentoso Carchano. Nonostante anche lei non abbia capito molto riguardo alla trama del film, dice alla Dominguez di portare pazienza, convinta che presto tutto si risolverà!

