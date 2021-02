Una Vita Anticipazioni 26 febbraio 2021: Felipe bacia Genoveva. L'avvocato è caduto nella trappola!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 26 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, dopo il ricevimento in cui Genoveva parla ai giornalisti del successo dell'impresa per rimpatriare i soldati dal Marocco, lei e Felipe si baciano.

Una Vita Anticipazioni: Marcia sospetta di Santiago e Genoveva, ma non vuole coinvolgere Felipe

Marcia ha allontanato definitivamente Felipe, arrendendosi al suo destino di donna sposata. Ma i sospetti sul conto di Santiago sono iniziati ad affiorare sempre con maggior prepotenza: l'uomo non è chi dice di essere, non ricorda nulla del loro passato insieme. La poverina è affranta e non sa a chi rivolgersi, si è confidata con Casilda, ma non ha voluto coinvolgere Felipe, temendo per la sua incolumità. Ursula infatti, le ha fatto sapere che Santiago frequenta Genoveva e che tra i due è nata una certa complicità, la ragazza ha paura che la crudele Dark Lady, smascherata, possa rifarsi sull'Alvarez Hermoso.

Una Vita Anticipazioni: Felipe, ignaro di tutto, si avvicina a Genoveva

Marcia ha deciso dunque di tacere nell'attesa di vederci chiaro, ha inoltre anche rifiutato di coinvolgere Felipe intimorita da possibili ritorsioni di Genoveva sull'avvocato. Purtroppo il silenzio di Marcia non farà che peggiorare le cose, Felipe è sempre più vicino a Genvoeva, non immagina lontanamente che la donna possa tramare alle sue spalle in combutta con Santiago. La Salmeron, sta approfittando delle sua fragilità per insinuarsi nuovamente nella sua vita.

Genoveva ha campo libero, Felipe si fida di lei e la Salmeron è pronta a dimostrargli di non essere solo una buona amica, ma anche una donna capace e risoluta: è riuscita infatti a portare a termine l'impresa di rimpatriare i soldati di istanza in Marocco. Felipe è fiero di lei e in occasione della conferenza stampa in cui Genoveva parla ai giornalisti del successo dell'impresa, tra i due scatta un bacio complice!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.