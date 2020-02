Una Vita Anticipazioni 26 febbraio 2020: Tito torna a vincere ma Inigo si metterà nei guai

Anticipazioni TV

Tito torna vincente grazie ai consigli di Iñigo ma per i due ragazzi sono in arrivo altri tempi duri.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – mercoledì 26 febbraio 2020 – Tito è tornato vincente e tutti nel quartiere lo festeggiano. Il ragazzo sta finalmente rispettando le regole e ha dato retta a Iñigo nel seguire una dieta sana. Intanto si consuma la "tragedia" al matrimonio di Lucia e Samuel. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Tito torna in forma in questa puntata di Una Vita del 26 febbraio 2020

Iñigo ce l'ha fatta! Il giovane e indomito Barbosa ha mantenuto la sua promessa e ha garantito al suo amico Tito, un ritorno sul ring in grande stile. Il pugile ha seguito i suoi consigli e dopo gli insuccessi è finalmente tornato alla vittoria. È bastato seguire una dieta sana ed equilibrata ma soprattutto continuare con gli esercizi quotidiani, senza lasciarsi andare a inutili perdite di tempo. Sembra che tutto proceda come deve ma gli spoiler ci rivelano che purtroppo le cose evolveranno non in positivo. Iñigo finirà per mettersi nei guai pur di allenare personalmente lo sportivo e quest'ultimo non se la passerà tanto meglio.

Una Vita: Lucia dice di no a Samuel

Quello che tanto sperava Telmo si è avverato. Lucia si è rifiutata di sposare Samuel, rispondendo no alla domanda del sacerdote. L'Alvarado ha finalmente preso la sua decisione. Non vuole essere la moglie dell'Alday e il suo cuore appartiene a un amore impossibile. L'ex sacerdote, spoglio dei suoi abiti talari, ha assistito a tutta la scena, felice di poter correre dalla donna che ama. Presto infatti li vedremo finalmente insieme, liberi di dare sfogo alla loro passione troppo a lungo repressa.

