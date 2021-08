Una Vita Anticipazioni 26 agosto 2021: Un nuovo amore per Casilda?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda giovedì 26 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che il principe marocchino ha perso la testa per la domestica!

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda giovedì 26 agosto 2021, alle 14.10, il nuovo arrivato non ha occhi che per Casilda, ma lei...

Una Vita Anticipazioni: La bontà di Casilda

Casilda è una ragazza buona, genuina e gentile come poche altre. In più, è una lavoratrice instancabile, tanto che Rosina, la quale si è ormai affezionata a lei come fosse la figlia, non la sostituirebbe con nessun'altra domestica al mondo. Casilda non si è lasciata trasformare neanche dagli eventi drammatici che hanno segnato la sua vita, restando la brava persona che è sempre stata.

Le tragedie che hanno segnato la vita di Casilda, nelle Anticipazioni del 26 agosto 2021 di Una Vita

Infatti, quando era fidanzata con Pablo, la giovane era rimasta incinta, ma ha poi perso la creatura che portava in grembo. In seguito, è riuscita a superare la fine della love story con lo stalliere e la tragedia dell'aborto tra le braccia di Martin, un ex militare dalla costituzione robusta e dal cuore tenero che ben presto è diventato suo marito; purtroppo, però, quest'ultimo è morto, rimanendo ucciso durante una sommossa...

Una Vita Anticipazioni: Un principe ha perso la testa per Casilda!

Da quando Martin è passato a miglior vita, Casilda non ha più ritrovato l'amore, e, forse, non soltanto non le è capitato, ma lei neanche lo ha cercato. La ragazza, infatti, è rimasta ancorata al ricordo del consorte defunto, senza palesare mai la volontà di staccarsene ed iniziare finalmente a tornare a navigare in mare aperto. Ed è per questa ragione che Casilda, ora, si copre capo e volto, nel tentativo di sottrarsi alle avance di Izem, il principe che ha conosciuto durante il viaggio in Marocco e che è giunto ad Acacias perché ha perso la testa per lei...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.