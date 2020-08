Una Vita Anticipazioni 26 agosto 2020: Ramon e Felipe contro Alfredo...

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame di Una Vita per la puntata del 26 agosto 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Ramon chiede aiuto a Felipe per denunciare Alfredo. I due organizzano un piano per fermare il Bryce.

Vediamo insieme cosa rivelano le le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 26 agosto 2020. Nelle trame dell'episodio in onda su Canale5 alle 14.10, Ramon ha intenzione di smascherare Alfredo, che lui crede essere un truffatore. Per incastrarlo chiede l'appoggio di Felipe, grazie al quale spera di poterlo denunciare alla polizia. Susana intanto parla con Rosina, affinché la sua amica decida di dare una chance a suo nipote. Intanto Genoveva fa il doppio gioco e accusa Alfredo di averla picchiata.

Ramon vuole incastrare Alfredo in questa puntata di Una Vita del 26 agosto 2020

Ramon è tornato ad Acacias con due certezze: è nel mirino di Alfredo e Genoveva e il Bryce è un truffatore. Il Palacios è pronto a intervenire contro il sedicente banchiere che ha già creato scompiglio nel quartiere ma purtroppo non ha ancora prove sufficienti per incastrarlo. Tutti in famiglia lo supportano, soprattutto Carmen la sua neo futura sposa. I due, parallelamente alle indagini, stanno organizzando il loro matrimonio e sono pronti ad affrontare ogni avversità che gli si parerà davanti.

Anticipazioni Una Vita: Ramon chiede aiuto a Felipe

Ramon ha intenzione di denunciare Alfredo alla polizia, con quelle poche prove che ha raccolto contro di lui. Sarebbe però un'azione suicida se ad aiutarlo non ci fosse Felipe. L'avvocato è in grado infatti di consigliarlo sul da farsi, senza che il Palacios rischi ancora una volta la sua vita. L'Avarez – Hermoso, pur condividendo con l'amico la certezza che Alfredo sia colpevole, è più cauto. Procederanno per gradi, cercando di non far insospettire ancora di più i due perfidi coniugi.

Una Vita Anticipazioni: Susana cerca di riportare la pace tra Rosina e Liberto

Rosina e Liberto vicini al divorzio? Sembrerebbe di sì visto che la Hidalgo, dopo aver scoperto il suo tradimento, ha deciso di lasciare suo marito. La crisi tra i due pare non abbia soluzione e Susana decide di intervenire, nuovamente. La sarta cerca infatti di far ragionare la sua amica, cercando di ottenere di spronarla a dare un'altra opportunità al nipote. Rosina si convincerà oppure non vorrà più rivedere il marito? Intanto Genoveva si infligge delle ferite e accusa Alfredo di averla picchiata, dopo aver scoperto il suo tradimento. Il Bryce andrà su tutte le furie e la sua vendetta sarà tremenda!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 24 al 29 agosto 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.