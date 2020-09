Una Vita Anticipazioni 25 settembre 2020: Liberto a Rosina, "Sei libera di rifarti una vita!"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 24 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, vedremo che Liberto - dopo aver visto Rosina e Ignacio in atteggiamenti intimi - farà sapere alla moglie di essere felice se lei deciderà di rifarsi una vita.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 25 settembre 2020. Nell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ignacio confessa a Rosina di essere ancora innamorato di lei ma la Rubio, sconvolta dalla dichiarazione, tentenna e non sa cosa rispondergli. Purtroppo per loro, Liberto li vede da lontano e capito quello che sta succedendo, decide di far sapere alla moglie che è contento se deciderà di rifarsi una vita.

Anticipazioni Una Vita: Liberto scagionato ma solo senza Rosina

La crisi matrimoniale con Rosina ha portato Liberto a fare un grosso errore e a lasciarsi sedurre dalla sibillina Genoveva. Purtroppo per lui le cose sono degenerate ed è finito in carcere con l'accusa di stupro. Per fortuna, spinta dal buon Felipe, la Salmeron ha ritrattato la sua testimonianza e dopo la deposizione di Susana e della stessa Rosina, Liberto è finalmente libero dalle accuse ma purtroppo completamente solo. La sua amata moglie non riesce infatti neanche più a guardarlo in faccia e, per non farla soffrire, ha deciso di lasciare la sua casa.

Ignacio corteggia Rosina in questa puntata di Una Vita del 25 settembre 2020

Mentre Liberto lasciava casa Hidalgo, un altro uomo si faceva largo tra le strade di Acacias e nel cuore di Rosina: Ignacio, una vecchia conoscenza della Rubio. Tornato momentaneamente nel suo vecchio quartiere, felice di rivedere la sua amica - per la quale ha sempre avuto un debole - dopo lunghi giorni passati insieme, decide di passare all'attacco. Il nuovo arrivato confessa a Rosina di provare per lei dei forti sentimenti e le propone di seguirlo in Portogallo. La Rubio è sconvolta e non sa cosa rispondere.

Una Vita Anticipazioni: Liberto lascia Rosina libera di rifarsi una vita

La frequentazione tra la Rubio e Ignacio ha creato un grande sdegno in Susana. La sarta, zia di Liberto, ha accusato Rosina di tradimento, nel vano tentativo di spronare la sua amica a dare una chance a suo marito. Ma le cose prendono presto una piega inaspettata. Liberto infatti vedendo Ignacio e Rosina in atteggiamenti intimi, decide di far sapere alla sua amata di essere contento se lei riuscirà a superare tutto e a riaprire il suo cuore a un altro uomo. Insomma il Seler lascia libera Rosina di rifarsi una vita anche senza di lui. Ma sarà davvero la fine?

