Una Vita Anticipazioni 25 settembre 2019: Tragedia a Calle Acacias, Liberto è ferito!

Anticipazioni TV

Un attentato anarchico interrompe tragicamente l'inaugurazione delle Gallerie Alday. Scoppia una bomba che ferisce gravemente Liberto e distrugge i sogni di Samuel.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 25 settembre 2019, tutta Acacias partecipa all'inaugurazione delle Gallerie Alday ma il gran giorno di Samuel, finisce in tragedia. Nel palazzo avviene una deflagrazione e molte persone rimangono ferite. Tra queste Trini e Liberto mentre Lucia viene salvata da Padre Telmo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Tragedia a Calle Acacias in questa puntata di Una Vita del 25 settembre 2019

Tutta Acacias si è preparata al meglio per l'inaugurazione delle Gallerie Alday. Un progetto davvero singolare pensato e messo in piedi da Samuel, dopo aver chiuso la gioielleria. Tutte le donne del quartiere hanno indossato abiti all'ultima moda per essere eleganti per l'occasione ma è Lucia ad incantare tutti con la sua bellezza. Al suo arrivo infatti, lascia senza parole Samuel. Purtroppo però la grande giornata dell'Alday viene tragicamente interrotta. Nel palazzo, mentre tutti applaudono, scoppia una bomba. Calle Acacias è vittima di un attentato anarchico!

Trini e Liberto feriti nell'esplosione in Una Vita

La terribile deflagrazione ha scosso tutta Calle Acacias. Sono tante le persone rimaste coinvolte nell'esplosione e il palazzo è completamente distrutto. Tra i feriti ci sono Liberto e Trini, prontamente soccorsi e portati in ospedale. Trini viene assistita da suo marito Ramon ma nonostante lo spavento, la Palacios sembra non aver riportato gravi danni. La situazione di Liberto sembra più seria, visto che il ragazzo è svenuto ed è stato portato in clinica privo di sensi. Rosina correrà al suo capezzale, dimenticando i suoi problemi di salute...dati dall'età. Lucia invece viene tratta in salvo da uno sconosciuto. In realtà si tratta di Padre Telmo, che l'Alvarado imparerà presto a conoscere.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.