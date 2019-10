Una Vita Anticipazioni 25 ottobre 2019: Lucia inizia a sospettare di Samuel

Anticipazioni TV

Dopo che la verità è uscita fuori, Samuel cerca di riavvicinare Lucia, ma l'Alvarado non si fida più!

Nella puntata di Una Vita di venerdì 25 ottobre 2019, vedremo Lucia sulla bocca di tutti dopo le scandalose rivelazioni di Telmo sul conto dei Marchesi De Valmez. La poverina, turbata dalla situazione, troverà consolazione in Samuel. Nonostante le premure dell'Alday però, l'Alvarado inizierà inaspettatamente a nutrire dei sospetti...

Una Vita: Telmo racconta ai giornali la verità sui Marchesi De Valmez

Samuel, chiaramente interessato all'eredità dell'ingenua Lucia, continua da giorni ad insistere affinché la ragazza non racconti a nessuno quanto ha scoperto sul conto dei suoi genitori e sul loro incestuoso rapporto. Telmo però, grazie a Espinera, ha scoperto tutto e ora ha ben chiara la situazione: Samuel sta cercando di manipolare Lucia, ma la ragazza, follemente innamorata dell'Alday, non se ne rende conto e rischia di cadere nella trappola. Il prete, che ha già tentato diverse volte di mettere in guardia la giovane senza successo, sarà quindi costretto a ricorrere ad un gesto estremo: svelare a tutti la verità sulle origini di Lucia.

Samuel sta accanto a Lucia, ma lei non si fida più dell'Alday, nella puntata di Una Vita in onda il 25 ottobre 2019

Ora la poverina si trova a fare i conti con l'impietoso giudizio della gente e sente di essere sola e senza difese. E' proprio approfittando di questo momento di fragilità che Samuel tenterà di riavvicinarla. Lucia - in cerca di consolazione - cederà, ma il dubbio, mosso da Telmo nei confronti dell'Alday, si sarà ormai insinuato nella sua testa e non smetterà di tormentarla: Lucia non si fida più di nessuno e teme che anche l'uomo che ama, in realtà, sia solo un vile traditore!

