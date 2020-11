Anticipazioni TV

Una Vita Anticipazioni 25 novembre 2020: Marcia ha lasciato Felipe. L'avvocato è distrutto!

Sofia Gusman di 24 novembre 2020 4

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 25 novembre. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Felipe non ha trovato alcuna prova che confermi che Marcia sia stata costretta a lasciarlo e inizia a sospettare un abbandono volontario!