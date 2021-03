Una Vita Anticipazioni 25 marzo 2021: Ursula lancia un Ultimatum a Genoveva!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 25 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Ursula da a Genoveva un ultimatum: 24 ore di tempo per rimettere a sposto le cose, altrimenti...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 25 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ursula, dopo aver ricattato Genoveva, concede alla donna 24 ore di tempo per far cambiare idea ai vicini sul suo conto. La Salmeron, per nulla spaventata dalle minacce della Dicenta, decide di aizzare invece ancor di più il quartiere contro di lei: Genoveva escogita infatti un piano per far perdere ancora una volta le staffe alla donna e farla uscire allo scoperto.

Una Vita Anticipazioni: Ursula non vuole lasciare Acacias

Nonostante si sia trovata a fronteggiare una folla inferocita a causa di Genoveva, non sembra pronta a deporre le armi, anzi, continuerà a minacciare la Salmeron. Ma le sue malefatte sono state ormai smascherate e ora non è più solo Genoveva a insistere affinché esca di scena, ma tutta Acacias. Per il quartiere Ursula merita l'esilio, ma la Dicenta, coraggiosa o forse solo folle, deciderà di non andare via ma di continuare a restare e combattere contro il nemico.

Ursula minaccia Genoveva, nella Puntata di Una Vita del 25 marzo 2021

Ursula si presenterà a casa di Genoveva per lanciarle un ultimatum: 24 ore di tempo per rimettere a posto le cose nel quartiere. La Salmeron però non sembrerà disposta a cedere al ricatto, anzi, furiosa intimerà alla Dicenta di lasciare subito la sua casa. Ursula allora si recherà da Felipe, la governante è pronta a raccontare tutta la verità all'avvocato riguardo alle manipolazioni di Genoveva e al suo piano di vendetta, ma non ha ovviamente fatto i conti con la diffidenza dell'uomo nei suoi confronti.

Una Vita Anticipazioni: Ursula contatta Cristobal, l'assassino i Samuel

Ma la Dicenta non si fermerà neppure di fronte al rifiuto di Felipe, smascherare Genoveva non le sarebbe comunque bastato, lei vuole spaventarla e costringerla ad abbandonare una volta per tutte il campo di battaglia. E' per questo che si metterà in contatto con una persona molto pericolosa, un uomo che ha segnato il passato di Genoveva togliendole l'unico uomo che la Dark Lady abbia mai amato, stiamo ovviamente parlando di Cristobal, l'assassino di Samuel.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 22 al 28 marzo 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.