Una Vita Anticipazioni 25 marzo 2020: Celia spaventa a morte Fulgencia. L'Alvarez - Hermoso allatta Milagros

Fulgencia scappa a gambe levate da Acacias dopo aver visto Celia allattare Milagros.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – mercoledì 25 marzo 2020 – Fulgencia scopre Celia mentre allatta Milagros. La scena è così inquietante che la balia decide di andarsene da Acacias, fuggendo a gambe levate dalla pazzia dell'Alvarez - Hermoso. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Celia cerca di allattare Milagros in questa puntata di Una Vita del 25 marzo 2020

Calle Acacias sta per ricadere nel caos. Nuovi sconvolgenti avvenimenti stanno per coinvolgere gli abitanti del ricco quartiere e presto vedremo come anche la pazzia di Celia, sarà chiara a tutti. La malsana fissazione che l'Alvarez – Hermoso ha per la piccola Milagros comincia a preoccupare tutta la famiglia Palacios e anche Felipe sospetta che sua moglie si sia affezionata un po' troppo alla figlia di Trini. Ma sarà Fulgencia a scoprire qualcosa di davvero inquietante. La balia, scelta da Antoñito e Lolita, vedrà Celia allattare la bambina, come fosse sua.

Una Vita: Fulgencia fugge da Acacias spaventata dalla pazzia di Celia

Le cose andranno così: Fulgencia rientrerà a casa dopo aver fatto una commissione nel quartiere e cercherà Celia, per consegnarle la scatola da lei richiesta. La balia verrà distratta dal pianto della piccola Milagros e si dirigerà verso la stanzetta della piccola, per occuparsi di lei. Ma appena aperta la porta, si troverà davanti a una scena raccapricciante. Celia, con la spallina del vestito abbassata, sta allattando la bambina. Fulgencia sgranerà gli occhi dallo stupore e ormai convinta della pazzia della donna, prenderà le sue valigie e lascerà Calle Acacias di corsa e senza nessuna spiegazione. L'Alvarez – Hermoso avrà così campo libero con la bambina ma la fuga della balia desterà non pochi sospetti in casa Palacios.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.