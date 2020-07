Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 25 luglio 2020. Nell'episodio Carmen escogita un nuovo piano per salvare la vita ad Antoñito.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 25 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 13.40 su Canale5, Añtonito rischia grosso. Il ragazzo potrebbe infatti dover fare le valigie per partecipare alla guerra in Africa. Carmen, scoperto che il piano di Ramon è fallito e che l'ispettore dell'esercito sta andando ad arrestare il giovane Palacios, si precipita alla bottega per tentare di aiutarlo. La domestica inscenerà una nuova farsa e Ramon sarà suo complice. Intanto Cinta convince i suoi genitori a darle il permesso di partecipare ai pomeriggi danzanti organizzati da Emilio. Quando il ragazzo la riporta a casa, i due si baciano!

Carmen salva la vita ad Antoñito in questa puntata di Una Vita del 25 luglio 2020

Ramon si è finto invalido ma la farsa organizzata dal Palacios si è rivelata un fallimento totale! Antoñito ora rischia non solo di doversi presentare al fronte ma anche di finire in galera, dopo aver tentato di corrompere l'ispettore. L'esercito ha quindi dato ordine che il ragazzo sia punito per la sua insubordinazione. Carmen ha però un'idea per salvare il giovane e scoperto per caso che l'ispettore militare sta arrivando alla bottega, si precipita immediatamente là. La cameriera inscena un nuovo teatrino e finge che Ramon non si, è vero, invalido, ma sia completamente pazzo e abbia bisogno di cure. Così facendo salva Antoñito da morte sicura.

Una Vita Anticipazioni: Antoñito accetta Carmen nella sua famiglia

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che il gesto di Carmen sarà determinante per la famiglia Palacios. Sì perché l'intervento in corner della domestica, che dimostrerà di tenere davvero a Ramon e ai suoi figli, convincerà Antoñito ad accettarla a fianco di suo padre. Insomma Ramon avrà finalmente la benedizione per poter corteggiare ufficialmente la sua Carmen, sperando di convolare a nozze presto!

Anticipazioni Una Vita: Cinta ed Emilio si baciano

Emilio punta al cuore di Cinta e per questo ha organizzato dei pomeriggi danzanti, per vedere la ragazza. Purtroppo Bellita e José sono contrari a che la loro figlia esca di casa e dopo lo scandalo la tengono sempre d'occhio. La ragazza però riesce a convincerli a lasciarla libera di partecipare ai pomeriggi e passa del tempo con il Pasamar. Finalmente il sogno di Emilio si avvera e i due, una volta finita la giornata e sulla via di casa, si baciano.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 20 al 25 luglio 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.