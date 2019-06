Una Vita Anticipazioni 25 giugno 2019: Peña è il nuovo cameriere della Deliciosa

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di martedì 25 giugno 2019, Peña è il nuovo cameriere de La Deliciosa. Flora l'ha assunto per tenerlo sotto controllo ma il ragazzo combina subito dei guai, dimostrando di essere un po' imbranato. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Flora assume Peña in questa puntata di Una Vita del 25 giugno 2019

La vera identità dei nuovi padroni della Deliciosa potrebbe essere svelata da un momento all'altro. Il vero Iñigo Cervera – che ora si fa chiamare Peña - è arrivato in paese, spaventando Flora e posticipando la partenza/fuga di Iñigo con Leonor. I due fratelli hanno però scoperto che il ragazzo ha perso la memoria e per tenerlo d'occhio decidono di assumerlo come cameriere nel loro locale. Flora, che lo ha salvato dal carcere, propone così a Peña di cominciare sin da subito con il suo nuovo impiego, così eviterà di rubare ancora.

Peña combina guai alla Deliciosa

La presenza di Peña alla Deliciosa sembra però non essere stata una buona idea. Il ragazzo infatti inizia fin da subito a creare problemi alla pasticceria, combinando molti guai e mettendo in difficoltà i suoi “datori di lavoro”. Flora intanto continua a tenerlo d'occhio per scoprire se il ragazzo sta mentendo o meno sulla sua amnesia. La ragazza ha infatti paura di essere scoperta e di finire lei dietro le sbarre insieme a suo fratello.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14.05.