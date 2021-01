Una Vita Anticipazioni 25 gennaio 2021: Santiago prega i vicini di Acacias "Non giudicate Marcia!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 25 gennaio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Santiago rivela ai vicini di Acacias di essere il marito di Marcia, ma invita tutti a non giudicare la poverina: "credeva fossi morto!"

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 25 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Santiago invita gli abitanti del quartiere alla pensione di Fabiana per informarli sulla sua relazione con Marcia e per chiedere loro di non giudicarla male.

Santiago giustifica Marcia di fronte ai vicini di Acacias, nella Puntata di Una Vita del 25 gennaio 2021

Santiago, l'uomo che dice di essere il marito di Marcia, invita gli abitanti del quartiere alla pensione di Fabiana per informarli riguardo alla sua relazione con la promessa sposa di Felipe. La notizia lascerà il quartiere sconvolto, ma a destare ancor più sospetto sarà la benevolenza del nuovo arrivato che, nonostante l'evidente "tradimento" di Marcia, pregherà loro di non giudicarla male. Santiago, chiarirà infatti che la poverina era convinta lui fosse morte. La domestica era quindi in buona fede, certo questo non cambia i fatti: la ragazza è già sposata e Felipe è costretto a farsene una ragione, insistere significherebbe comportarsi da fuorilegge.

Una Vita Anticipazioni: Santiago spiega che Marcia ha erroneamente pensato che lui fosse morto

Attraverso alcuni flashback riguardanti il passato di Marcia, il pubblico aveva già conosciuto Santiago e ovviamente intuito la brutalità e pericolosità dell'uomo. La misteriosa figura protagonista dei ricordi di Marcia, non sembra però affatto coincidere con quella dell'uomo che sta parlando alla locanda di Fabiana. I vicini di Acacias infatti, non sembrano nutrire alcun sospetto, di fronte hanno una persona gentile e comprensiva. Santiago ha anche difeso la moglie e le sue azioni, spiegando che: la circostanza in cui si erano separati lasciava supporre la sua morte, di conseguenza la povera Marcia ha creduto di essere vedova e di potersi rifare una vita...

Una Vita Anticipazioni: Felipe cerca di mostrarsi comprensivo, ma questo non cambia la realtà dei fatti!

Santiago non sembra arrabbiato neppure con Felipe, anzi, è grato all'avvocato per aver salvato la sua Marcia. L'Alvarez Hermoso dal canto suo, non può certo incolpare l'uomo di essere vivo e di essere tornato a reclamare sua moglie, pensa che Marcia avrebbe dovuto parlargliene, ma in fondo crede che davvero la domestica non sapesse la verità sul destino del marito. Questo ovviamente non cambia il dolore che prova, ne la realtà dei fatti: Marcia non potrà mai essere sua!

