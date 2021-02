Una Vita Anticipazioni 25 febbraio 2021: Bellita alla ricerca di Margarita

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 25 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Arantxa sconsiglia a Bellita di assumere un investigatore privato per cercare Margarita. Josè esita a dire a sua moglie di essere entrato in una compagnia teatrale parrocchiale.

Una Vita Anticipazioni: Bellita ha denunciato i suoi nemici

Margarita Carrion, moglie del regista Alfonso Carchano sembra aver perso la sua guerra contro Bellita del Campo. Come ormai sappiamo, la donna, pronta a vendicarsi di Bellita, aveva convinto il marito a coinvolgere con l’inganno Cinta e José in un film diffamatorio sull'artista. Ovviamente, Bellita, inizialmente ferita e dispiaciuta, ha presto reagito e affrontato la nemica per vie legali.

Una Vita Anticipazioni: Bellita ha provocato un ingente danno economico a Carchano e Margarita

Quando Margarita ha convinto il marito ad andare avanti con la distribuzione del film, Bellita si è vista costretta a denunciare entrambi e, con l'aiuto di un avvocato amico di Felipe, a fermare il progetto. La buona riuscita del contrattacco dell'artista ha ovviamente causato ingenti danni economici al Regista e sua moglie. Quando poi Carchano è stato trattenuto in prigione, Margarita è rimasta sola e senza denaro...

Bellita vuole rintracciare Margarita per aiutarla, nella Puntata di Una Vita del 25 febbraio 2021

Bellita non voleva certo arrivare a tanto, del resto anche quanto accaduto in passato, non è dipeso dalla sua volontà. I rimorsi assalgono quindi la moglie di Josè che, anche se sconsigliata dalla fidata Arantaxa, riflette sulla possibilità di assumere un investigatore privato per rintracciare Margarita e darle una mano. Bellita, insomma, spera di riuscire a conquistare la fiducia della sua accusatrice per mettere pacificamente fine a tutta questa terribile situazione.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.