Una Vita Anticipazioni 25 febbraio 2020: Telmo si spoglia dei suoi abiti sacerdotali e Lucia...

Anticipazioni TV

Telmo si presenta in chiesa, spogliatosi dei suoi abiti talari, e spera che Lucia rinunci a sposare Samuel. La ragazza inaspettatamente...

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – martedì 25 febbraio 2020 – Samuel ha convinto Lucia a sposarsi e il giorno delle nozze, Telmo si presenta in chiesa, spogliato del suo abito talare. Il ragazzo spera che l'Alvarado non vada in fondo e che cambi idea prima che sia troppo tardi. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Lucia e Samuel all'altare in questa puntata di Una Vita del 25 febbraio 2020

Samuel ha convinto Lucia a non rimandare nuovamente le loro nozze e Celia ha rassicurato sua cugina sul fatto che si sia ripresa. L'Alvarado accetta quindi di sposare l'Alday e indossa il suo bell'abito da sposa, pronta a diventare la moglie del figlio di Jaime. In realtà Lucia è ancora titubante e ripensa costantemente a Telmo, di cui si è perdutamente innamorata. La giovane è però costretta a rinunciare a lui, convinta che il ragazzo abbia deciso di tenere fede al suo sacerdozio. Non sa però quanto si sta sbagliando. Telmo ha deciso di tentare il tutto e per tutto, per conquistarla.

Una Vita: Telmo si spoglia del suo abito talare

Telmo ha infatti deciso di rinunciare al suo sacerdozio e di amare Lucia. Il giovane, dopo aver confessato a Bartolomé di voler cambiare vita, ha preso coraggio e si è spogliato dei suoi abiti talari. Senza che nessuno se ne accorga, l'ex sacerdote si presenta in chiesa, poco prima che inizi la cerimonia di matrimonio tra Lucia e Samuel, e si siede in fondo alla navata. La sua speranza è che l'Alvarado tentenni e che prima di pronunciare il suo sì, cambi idea. E avverrà proprio così. Lucia, inaspettatamente, si tirerà indietro lasciando tutti a bocca aperta e facendosi schiaffeggiare da un furioso Samuel.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 24 febbraio all'1 marzo 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.