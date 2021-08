Una Vita Anticipazioni 25 agosto 2021: Chi è il misterioso nuovo arrivato?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda mercoledì 25 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che ad Acacias è arrivato un giovane uomo da molto lontano...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda mercoledì 25 agosto 2021, alle 14.10, nel quartiere è arrivato un giovanotto abbigliato da berbero, e sta cercando qualcuno...

Una Vita Anticipazioni: Ramon è pronto a lanciarsi in una nuova avventura

Ramon e la sua famiglia, dopo che il piccolo Moncho ha quasi rischiato di morire, possono tirare un sospiro di sollievo. I Palacios, così, trascorrono le loro giornate perlopiù dedicandosi anima e corpo al bambino, entusiasti di poter ancora godere della sua presenza. Tuttavia, il capofamiglia, rinvigorito dalla miracolosa guarigione del nipote, ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura...

Il sogno di Ramon, nelle Anticipazioni del 25 agosto 2021 di Una Vita

Ramon, infatti, si è ormai convinto che sia giunto per lui il momento di candidarsi: vuole entrare a far parte del mondo della politica! Dopotutto, l'uomo è perfettamente consapevole di essere un vero e proprio maestro di eloquenza, dato che, spesso, grazie ai suoi modi gentili e alla scelta delle sue parole è stato in grado di far cambiare idea a qualcuno, oppure di riappacificare l'intero quartiere in lite! Così, il Palacios sogna di tenere il suo primo comizio, e di essere acclamato da tutti.

Una Vita Anticipazioni: Un berbero a Calle Acacias

Ad Acacias è tempo di grandi arrivi. Nel quartiere, infatti, è appena giunto un giovanotto che nessuno ha mia visto prima. Costui è abbigliato come un berbero, ossia un membro delle popolazioni autoctone dei territori nord-africani, come gli stati di Marocco, Algeria, Tunisia, Libia e Mauritania. Il ragazzo, però, non è arrivato a Calle Acacias per caso: sta cercando Casilda...

