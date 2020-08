Una Vita Anticipazioni 25 agosto 2020: Emilio dice addio a Cinta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 25 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Emilio non ha più dubbi: Cinta e Rafael hanno una relazione. Antoñito gli conferma di aver visto i due ragazzi baciarsi e il Pasamar pensa di non avere più speranze con la Dominguez. Per questo motivo decide di rinunciare per sempre a lei. Intanto Ramon continua a indagare su Alfredo mentre Liberto cerca di riconquistare Rosina.

Emilio rinuncia per sempre a Cinta in questa puntata di Una Vita del 25 agosto 2020

Cinta ha baciato Rafael ed Emilio ha visto tutto. Il ragazzo ha deciso così di non presentarsi all'appuntamento con la ragazza, preso per spiegarle – una volta per tutte – le ragioni per cui aveva deciso di rompere con lei. Purtroppo le sue spiegazioni sembrano arrivare troppo tardi e la Dominguez pare essersi invaghita del suo chitarrista. Una vera disdetta per il Pasamar che, quando Antoñito gli conferma di aver visto anche lui Cinta e Rafael baciarsi, decide di rinunciare per sempre al suo amore.

Una Vita Anticipazioni: Ramon continua le sue indagini su Alfredo

Emilio non è però a conoscenza del fatto che Cinta non sia per nulla convinta del suo amore per Rafael. Il Pasamar, all'oscuro dei pensieri della bella ballerina, decide di allontanarsi per sempre da lei. Intanto Ramon non intende lasciare in pace Alfredo. Il Palacios vuole trovare le prove per incastrare il Bryce, ormai convinto che dietro al suo incidente ci sia lo zampino del marito di Genoveva. In effetti Ramon è nel mirino della Salmeron e di Alfredo.

Anticipazioni Una Vita: Liberto alla riconquista di Rosina

Liberto e Rosina vicini al divorzio? È la domanda che ci facciamo dopo che la Hidalgo ha scoperto il tradimento del Seler con Genoveva. Rosina ha lasciato Liberto e lui, con l'aiuto di Casilda e Susana, giura di trovare il modo per farsi perdonare da sua moglie. Purtroppo l'errore appena commesso potrebbe costargli molto caro e allontanarlo per sempre dalla donna che realmente ama.

