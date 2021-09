Una Vita Anticipazioni 24 settembre 2021: Bellita cerca di tenere la mente impegnata!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 24 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Bellita ha rinunciato a partire alla volta dell'Argentina per raggiungere Cinta, ma ora sa di doversi tenere impegnata per non pensare alla sua bambina.

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda 24 settembre 2021, alle 14.10, Bellita, disponendo di molto tempo libero, decide di impiegarlo in lavori di ristrutturazione. Servante crea un'imitazione della spilla di Jacques e la offre a Casilda e Jacinto.

Una Vita Anticipazioni: Josè non riesce a trovare Bellita e torna a casa

L'ultimo periodo è stato molto complicato per Bellita e Josè, la bella notizia della gravidanza di Cinta ha sconvolto la Del Campo. La donna, felicissima per l'imminente maternità, ha iniziato a vivere sempre con maggior sofferenza la distanza con la sua bambina. Il desiderio di starle accanto in questo momento complicato e gioioso, l'ha infatti spinta a decidere di partire per l'Argentina anche senza l'appoggio di suo marito che, giudicando troppo invadente la visita, aveva rifiutato di accompagnarla. Di fronte però alla testardaggine della moglie, il Dominguez aveva finito per ripensarci e raggiungerla alla stazione dei treni, purtroppo senza successo, il poverino infatti, non era più riuscito a trovarla...

Nealla Puntata di Una Vita del 24 settembre 2021: Bellita fa pace con Josè, ma non è ancora serena...

Josè, sconsolato, dopo non essere riuscito a trovare sua moglie Bellita alla stazione dei treni, è tornato a casa, dove, con grande sorpresa, Bellita lo attendeva pentita. La Cantante ha rivisto la sua decisione e, consapevole di non potersi separare da Josè, ha fatto marcia indietro. La coppia si è finalmente ricongiunta. Grazie all'aiuto del marito, Bellita spera di ritrovare un po' di serenità e di riuscire a vivere la gravidanza della figlia, anche da lontano, in maniera positiva e non morbosa. Ovviamente, cambiare l'indole dell'apprensiva Bellita, non è cosa semplice, l'artista se ne rende conto e cerca di tenersi impegnata. Nell'episodio in onda la vedremo infatti, impiegare il suo tempo e la sua mente in una importante ristrutturazione!

Una Vita Anticipazioni: Casilda e Jacinto delusi dal duplicato della spilla realizzato da Servante

La preziosa spilla di Jacques è scomparsa, l'ipotesi più accreditata è che sia stata mangiata da un pecora. Casilda e Jacinto sono disperati, ma Servante è corso in loro soccorso impegnandosi per realizzare un duplicato del gioiello che possa ingannare il suo proprietario. Purtroppo la copia non sembra riuscita granché, nel vederla infatti, i due cugini rimangono molto delusi!

