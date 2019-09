Una Vita Anticipazioni 24 settembre 2019: Samuel inaugura le Gallerie Alday ma...

Anticipazioni TV

Tutta Calle Acacias è in festa per l'inaugurazione delle Gallerie Alday. Le signore del quartiere si presentano con i loro vestiti all'ultima moda.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di martedì 24 settembre 2019, tutta Calle Acacias è in fermento per l'inaugurazione delle Gallerie Alday, la preziosa collezione di opere d'arte raccolte da Samuel. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Samuel chiude la gioielleria e apre una nuova attività nella puntata di Una Vita del 24 settembre 2019

Un colpo di spugna al passato quello che Samuel cerca di dare dopo la fuga e il tradimento di Blanca e Diego. Il ragazzo ha infatti scontato tutte le sue cattiverie nei confronti di sua moglie e di suo fratello, finendo accoltellato dalla stessa Dicenta. Pronto a ricostrursi una vita – dopo aver simulato di essere stato rapinato e malmenato dai ladri – ha deciso di vendere la gioielleria di famiglia e di dedicarsi alla raccolta di opere d'arte. È così che è nato il suo progetto delle Gallerie Alday, una sorte di museo – collezione di meraviglie artistiche raccolte da ogni parte del mondo.

Calle Acacias si prepara all'inaugurazione delle Gallerie Alday in Una Vita

Il progetto di Samuel viene accolto con gioia da tutti gli abitanti di Calle Acacias. Lucia continua a sostenere il suo amico e tra l'Alvarado e l'Alday c'è un'evidente intesa. Il loro rapporto però si mantenere come una semplice amicizia. I due vogliono infatti evitare spiacevoli commenti soprattutto in momento così delicato come la vicina inaugurazione delle Gallerie. Ad Acacias c'è molto fermento per questo evento e tutte le donne del quartiere vanno alla caccia degli abiti più eleganti e alla moda, per mostrarsi al meglio.

