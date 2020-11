Una Vita Anticipazioni 24 novembre 2020: I Palacios costretti a un rituale magico per aiutare Lolita...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 24 novembre. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, i Palacios pur di compiacere Lolita, accetteranno di assecondare strani riti e usanze di Cabrahigo.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 24 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.05 su Canale5, i Palacios celebrano il rito di purificazione della casa secondo le usanze di Cabrahigo. Carmen continua a sopportare le provocazioni di Lolita.

Una Vita Anticipazioni: Lolita non tollera la presenza di Carmen nelle sua Casa!

Lolita non sembra affatto felice di ospitare i suoceri, eppure è stata proprio lei a pregarli di rimanere. Il suo comportamento rimarrà un'incognita per molti episodi, ma vi anticipiamo che alla base di tale, inaspettato atteggiamento, ci sarà una sorta di rivalità con Carmen. La nuova Signora Palacios, preoccupata per le condizioni di Lolita e decisa a non procurarle stress durante la gravidanza, si premurerà di occuparsi lei di tutta l'organizzazione domestica. Un gesto cortese e generoso, ma che purtroppo verrà letto da Lolita come una prevaricazione: è lei la padrona di Casa.

Una Vita Anticipazioni: tensione a Casa Palacios

La situazione sta diventando insostenibile e il clima è molto teso. Tutti cercano però di assecondare la futura mamma per evitarle stress in un momento così delicato come la gravidanza. E anche se le usanze di Lolita sembrano piuttosto bizzarre, i Palacios si mettono a disposizione per accontentare l'ex domestica. Lolita chiederà ai parenti di celebrare un rito purificatore della casa, molto in uso tra gli abitanti di Cabrahigo.

Il Palacios accettano di assecondare il Rituale di Cabrahigo per compiacere Lolita, nella Puntata di Una Vita del 24 novembre 2020

Ramon ha già avuto a che fare con la complicata e superstiziosa cultura del paese di origine di Lolita, e come nella precedente occasione, non sembra molto propenso ad assecondare gli strani rituali. Carmen però lo prega di collaborare, è fiduciosa, e spera che Lolita apprezzi il generoso impegno di tutta la famiglia. Purtroppo, vi anticipiamo, che neppure questo basterà a rasserenare Lolita. Carmen dovrà fare appello a tutta la sua pazienza.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 23 al 29 novembre 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.