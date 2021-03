Una Vita Anticipazioni 24 marzo 2021: Bellita è invidiosa del successo di Josè

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 24 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, sui giornali escono critiche lusinghiere dell'esibizione di Josè. La gente di Acacias lo ferma per strada per congratularsi ma la cosa sembra dare molto fastidio a Bellita. La gelosia di Cinta nei confronti di Maite sta facendo impazzire il povero Emilio, al quale Antoñito consiglia caldamente di sposare al più presto l'amata per fugare ogni dubbio. Nel frattempo Felicia, sconcertata dal radicale cambiamento di Camino, decide di interrompere le lezioni d'arte della figlia con Maite.

Bellita è invidiosa del successo di Josè, nella Puntata di Una Vita del 24 marzo 2021

Le donne di casa Dominguez sono ossessionate da una malsana gelosia, a turbare Bellita è il successo inaspettato di suo marito: sui giornali escono critiche lusinghiere dell'esibizione di Josè. Bellita ormai lontana dai palchi vive con spirito di competizione il clamore suscitato dal marito, che da un semplice esibizione della parrocchia è riuscito ad ottenere un ruolo in un importante spettacolo, con un riscontro entusiastico da parte di pubblico e critica.

Una Vita Anticipazioni: Cinta è gelosa di Maite, Antonito consiglia a Emilio di sposarla er fugare ogni dubbio

La gelosia che attanaglia Cinta invece, riguarda questioni di cuore. Vi abbiamo già raccontato di come la bella Maite, così progressista, disinibita e libertina, sia riuscita ad attirare l'antipatia e il sospetto di molte donne del paese. Ecco, anche Cinta cadrà nella trappola della gelosia, la ragazza inizierà infatti a sospettare un interesse di Emilio nei confronti della pittrice. Il povero Pasmar, pressato dalla fidanzata, si confiderà con Antonito, che gli consiglierà di sposare quanto prima Cinta così da fugare ogni dubbio.

Una Vita Anticipazioni: Felicia è sempre più sospettosa di Camino

Nel frattempo un'altra donna del quartiere mostrerà una certa insofferenza nei confronti di Maite, stiamo parlando di Felicia. In realtà la ristoratrice non ha mai mostrato grande fiducia nei confronti della nuova arrivata, ma ora che Camino ha iniziato a comportarsi da ribelle, Felicia è ancora più sospettosa. Secondo la donna è stata proprio Maite, approfittando delle lezioni di pittura, a traviare sua figlia mettendole in testa strane idee progressiste.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.