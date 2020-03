Una Vita Anticipazioni 24 marzo 2020: Calle Acacias sprofonda nel caos. Ecco cosa succede

Anticipazioni TV

Nuovi intrighi e tradimenti scuoteranno Calle Acacias. Cosa succederà a Telmo, Lucia, Felipe, Celia e Samuel?

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – martedì 24 marzo 2020 – la scenata di Samuel ha lasciato tutti senza parole ma altri terribili avvenimenti sconvolgeranno Calle Acacias. In arrivo tradimenti e scioccanti rivelazioni, che cambieranno per sempre le vite degli abitanti del ricco quartiere. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Lucia, Telmo e Felipe svergognati davanti a tutti in questa puntata di Una Vita del 24 marzo 2020

La furia di Samuel si è alla fine abbattuta su tutti coloro che gli hanno messo i bastoni tra le ruote. Il ragazzo ha interrotto la festa di fidanzamento di Lucia e Telmo, giurando vendetta contro l'Alvarado e svergognando Felipe, colpevole di aver tramato alle sue spalle e di aver appoggiato una relazione scandalosa. L'avvocato, che per un momento ha pensato che l'Alday potesse perdonare Lucia, è sotto shock. Non immaginava che il giovane potesse covare così tanto odio e né lui né gli invitati alla festa, possono immaginare quali altri terribili avvenimenti stanno per colpire il loro quartiere. Vedremo infatti Samuel correre di nuovo da Espineira, alla ricerca di un nuovo piano per mettere le mani sul denaro di Lucia e conosceremo un altro personaggio, Fra Bartolomè, la cui vera identià lascerà tutti di stucco.

Una Vita: Celia allatta Milagros e Fulgencia...

Le terribili novità che scuoteranno Acacias, non riguarderanno solo Telmo e Lucia. A essere coinvolta sarà anche Celia. Abbiamo visto come Felipe abbia iniziato a sospettare di lei e come sia preoccupato per il suo strano comportamento. La donna ha infatti cominciato a trascurare la sua casa e suo marito, per dedicarsi soltanto alla piccola Milagros, di cui ha avuto l'affidamento. Ma le cose sono leggermente cambiate. Lolita e Antoñito hanno infatti deciso di prendere una nutrice per la piccola e Fulgencia, questo il nome della donna, diventa una presenza scomoda per Celia, che l'accusa costantemente di essere un'incompetente. Vedremo che le due donne saranno protagoniste di uno spiacevole evento che farà precipitare la famiglia Palacios nel terrore. Fulgencia vedrà Celia allattare Milagros...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.