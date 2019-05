Una Vita Anticipazioni 24 maggio 2019: Silvia è in pericolo

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 24 maggio 2019, Jaime chiede di poter vedere Blanca ma Ursula impedisce al marito di vedere la ragazza. Silvia non è convinta che il medico chiamato da Zavala, le stia dicendo la verità sulle sue condizioni di salute. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Ursula isola Blanca in questa puntata di Una Vita del 24 maggio 2019

Blanca rischia di perdere il suo bambino. La ragazza, turbata dalla violenza subita e dalla preoccupazione per l'incolumità di Diego, alla testa della rivolta, ha iniziato a sanguinare. Il dottor Briz non è ancora riuscito a fermare l'emorragia e Ursula teme per la vita di suo nipote. Jaime chiede alla moglie di poter vedere la ragazza. L'Alday si sente in parte colpevole per le sue sofferenze. È lui ad aver detto a Blanca che Diego aveva deciso di lasciarla e che non sarebbe più tornato a casa. La Dark lady nega però al gioielliere di parlare con sua figlia, sostenendo che debba riposare.

Silvia in pericolo

Zavala sta drogando Silvia, sicuro che la donna nasconda qualcosa e desideroso di tenerla sotto controllo. La Reyes si è però accorta che qualcosa non va e non crede che il medico – chiamato dal marito – le stia dicendo la verità sulle sue condizioni. Il dottore le conferma che sta bene e che i suoi sono solo dei malori passeggeri. Silvia è certa che il generale stia cercando di tenerla al guinzaglio ma per non farsi scoprire e mandare a monte il suo piano, finge di credere a quanto le viene detto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita da lunedì 20 a domenica 26 maggio 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 14.10.