Una Vita Anticipazioni 24 luglio 2020: Il piano diabolico di Genoveva e Alfredo...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le trame di Una Vita della puntata del 24 luglio 2020. Nell'episodio Alfredo minaccia Genoveva di rispettare il loro patto.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 24 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 14.10 su Canale5, le signore di Acacias chiedono perdono a Genoveva per come si sono comportate il giorno della morte di Samuel. La Salmeron è stupita e le ringrazia ma c'è qualcosa di oscuro nei suoi occhi. Infatti, una volta tornata a casa, suo marito Alfredo le intima di rispettare il loro patto. L'uomo è un truffatore, intenzionato a mettere le mani sul denaro degli abitanti del quartiere e ha trovato in Genoveva un valido supporto. La vedova Alday ha giurato vendetta contro chiunque abbia causato la morte del suo adorato Samuel.

Anticipazioni Una Vita: Le vicine chiedono perdono a Genoveva

Il ritorno di Genoveva ha riportato ad Acacias il triste ricordo della morte di Samuel. Nel quartiere c'è chi ancora si colpevolizza per non aver aiutato l'Alday e tra questi ci sono Rosina e Susana. Le signore, insieme ad altre vicine, chiedono perdono alla Salmeron per il loro comportamento assunto il giorno in cui il vile assassino, ha tolto la vita al figlio di Jaime. Genoveva è stranita dall'atteggiamento delle donne, che da sempre – sin dal suo arrivo – l'hanno criticata.

Alfredo minaccia Genoveva di rispettare il patto nelle anticipazioni di Una Vita del 24 luglio 2020

Dopo aver ottenuto le scuse delle signore di Acacias, Genoveva torna a casa. Ad attenderla c'è suo marito. Scoperto quanto successo, Alfredo va su tutte le furie e intima alla moglie di rispettare il loro patto. La sensazione che il Bryce nascondesse qualcosa si rivela drammaticamente vera. Ebbene sì, lui e Genoveva hanno stretto un accordo per distruggere Acacias piegare i suoi cittadini. Insomma la vendetta della vedova Alday si sta per abbattere sul quartiere!

Una Vita Anticipazioni: Il piano diabolico di Genoveva e Alfredo

Genoveva medita vendetta contro Acacias ormai da tempo. Per questo motivo ha lasciato il quartiere alla ricerca di qualcuno che le potesse dare una mano a mettere in pratica il suo piano. Alfredo si è rivelato l'uomo giusto. Il Bryce è infatti un truffatore che ha intenzione di mettere le mani sui soldi dei cittadini di Acacias. La Salmeron glielo lascerà fare e così si vendicherà di tutti i torti subiti sino alla morte del suo amato Samuel.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 20 al 25 luglio 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.