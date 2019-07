Una Vita Anticipazioni 24 luglio 2019: Ursula ha le ore contate! Diego ha scoperto...

Anticipazioni TV

Diego ritrova il ciondolo chiama - angeli appartenente a Blanca e riaccende in lei la speranza di rivedere suo figlio.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 24 luglio 2019, Diego riesce a trovare il ciondolo chiama – angeli che Blanca indossava durante la gravidanza. Sicuro che quello sia la prova definitiva che qualcuno ha rapito Moises, si reca dalla sua donna per riaccendere in lei la speranza. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Diego e Riera alleati contro Ursula nella puntata di Una Vita del 24 luglio 2019

Il piano di Ursula ha le ore contate e presto la Dark Lady sarà messa in ginocchio. Riera, l'ex scagnozzo della Dicenta, ha deciso di tradire la sua “padrona”, dopo che questa ha attaccato la sua amata Carmen e ha stretto un'alleanza con Diego, l'acerrimo nemico della matrona. Un sodalizio che presto porterà a scoprire la verità su Moises, il piccolo di Blanca, strappato dal seno materno appena nato. Grazie a Riera, l'Alday si è messo in contatto con il medico dell'ospedale e con un'ex novizia del convento di Santa Maria del Monte, che ha rinunciato ai suoi voti. Il giovane ha così potuto recuperare un'importante prova da mostrare alla sua innamorata. Moises è vivo e presto potranno riabbracciarlo.

Diego riaccende la speranza in Blanca in Una Vita

Diego ha trovato il ciondolo chiama – angeli che Blanca portava al collo durante la gravidanza. Il monile le era stato strappato dai briganti che hanno assaltato la carrozza su cui viaggiavano e averlo ritrovato nel monastero, ha solo un significato: Moises è stato rapito ed è stato portato nel convento. Diego farà di tutto per ritrovare il piccolo e stavolta avrà Samuel dalla sua parte. Il più giovane dei fratelli Alday sembra infatti deciso a voltare le spalle a Ursula, stanco di essere un burattino nelle sue mani. Inganna quindi Blanca in modo che la ragazza incontri Diego e scopra la verità da lui scoperta. Il giovane consegna alla sua amata il ciondolo riaccendendo il lei la speranza di riabbracciare suo figlio.

