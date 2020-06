Una Vita Anticipazioni 24 giugno 2020: Un sogno infranto! Che farà Telmo?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita dell'episodio di mercoledì 24 giugno 2020. Ecco le Trame e il Riassunto della Puntata in onda domani pomeriggio su Canale5.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata di mercoledì 24 giugno 2020. Nella trama dell'episodio in onda su Canale 5 alle 14.10, Ursula porta a termine il suo compito! Lucia le ha consegnato una lettera da dare a Telmo mentre si trova già in viaggio con Mateo ma la reazione del ragazzo non è quella che le due donne si aspettavano. Il Martinez, dopo aver letto le parole d'addio delle sua amata, decide di tornare ad Acacias e di non fuggire più. Non lascerà Lucia nelle mani di Eduardo. Intanto Rosina scopre che Liberto ha fatto un prestito a Samuel e va su tutte le furie.

Una Vita Anticipazioni: Lucia si sacrifica per Telmo

Lucia ha scoperto di essere molto malata e di non avere speranza di vita. La ragazza ha così deciso di non partire con Telmo e Mateo ma senza avvertire il Martinez. Ursula scopre la terribile verità che la ragazza sta nascondendo a tutti e capisce che è pronta a sacrificarsi per amore degli uomini della sua vita. La Dicenta decide di aiutarla e le promette di occuparsi lei della faccenda. L'Alvarado deve intanto tenere a bada Eduardo e impedire che sospetti della fuga del piccolo Mateo insieme a suo padre.

Telmo scopre che Lucia non partirà con lui nella puntata di Una Vita del 24 giugno 202

Arrivati al luogo di incontro, Telmo attende con ansia Lucia. Il ragazzo è pronto a partire e tutto è predisposto per la loro fuga. Il ragazzo però riceve una brutta notizia. Ursula gli consegna una lettera, scritta dall'Alvarado. Si tratta di parole d'addio, in cui la ragazza spiega al suo innamorato che non lo seguirà lontano da Acacias ma resterà nel quartiere per controllare Eduardo. Telmo non ci sta! Non se ne andrà, un'altra volta, senza la sua amata.

Anticipazioni Una Vita: Rosina scopre il “tradimento” di Liberto

Samuel è nei guai e Liberto è corso in suo aiuto, prestandogli dei soldi. Peccato che il Seler non abbia fatto i conti con sua moglie Rosina. La Hidalgo ha infatti scoperto che manca del denaro dal suo conto e sospetta che il suo compagno la tradisca. La verità è però ben diversa anche se non meno fastidiosa. Liberto confessa infatti di aver fatto un prestito a Samuel e Rosina va su tutte le furie. Nessuno doveva aiutare l'Alday, tanto meno suo marito!

