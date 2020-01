Una Vita Anticipazioni 24 gennaio 2020: Jordi tenta di stuprare Flora

Anticipazioni TV

Rimasto solo con Flora alla caffetteria, il Barò tenta di abusare della ragazza ma per fortuna qualcuno interviene in soccorso della pasticcera.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – venerdì 24 gennaio 2020 – Flora sta per vivere un incubo. Jordi, infatuato della pasticcera, cerca di abusare di lei ma una situazione imprevista gli impedirà di andare oltre. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Jordi tenta di abusare di Flora in questa puntata di Una Vita del 24 gennaio 2020

Da qualche tempo, nelle trame di Una Vita, è arrivato un personaggio molto inquietante: Jordi. Il ragazzo, ex pugile e amico di Liberto, si è infatuato di Flora e coglie ogni occasione per avvicinarsi alla ragazza e stare in sua compagnia. L'occasione giusta gli si presenta quando riesce a recuperare due biglietti per un incontro notturno di boxe, che regala a Liberto e Iñigo. La ragazza rimane quindi sola alla Deliciosa e lui ne approfitta per farle “compagnia”. Flora però rifiuta però le sue avances, che si fanno sempre più pensanti. Il Barò finisce infatti per cercare di abusare di lei.

Una Vita: Liberto dà un pugno a Jordi e salva Flora

Jordi tenta di abusare della povera Flora e lei, senza forze, sta per cedere. La ragazza è in guai seri e nessuna sembra sentire il suo grido d'aiuto. Inaspettatamente, la porta della Deliciosa si apre e Liberto afferra il Barò allontanandolo dalla pasticcera. Il giovane, furioso, gli assesta un forte pugno che lo manda al tappeto. Flora è salva e il Seler viene celebrato come un eroe per aver salvato la proprietaria della cioccolateria da una brutta situazione.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 20 al 26 gennaio 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.