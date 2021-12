Una Vita Anticipazioni 24 dicembre 2021: Miguel mette in guardia Anabel "Attenta a Natalia!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 24 dicembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Miguel chiede conto ad Anabel dei commenti velenosi fatti da Natalia su di lei e sulla sua vita sentimentale, ma la ragazza nicchia e li attribuisce all'invidia.

Una Vita Anticipazioni: Marcos vuole che Anabel stia lontana da Natalia

Da quando sono giunti ad Acacias, i due fratelli, Aurelio e Natalia, hanno gettato solo scompiglio, soprattutto in casa Bacigalupe. Marcos, dopo la minacciosa epistola consegnata da Aurelio per conto di Salustio, padre del Quesada e suo ex socio, ha messo in guardia Anabel affinché restasse alla larga dai due. Pur non spiegando alla ragazza i motivi della guerra con la famiglia Quesada, il Bacigalupe è stato perentorio con sua figlia.

Una Vita Anticipazioni: Miguel non si fida di Natalia

Evitare rapporti con Aurelio è cosa semplice per Anabel, lui sembra proprio odiarla, infatti la tratta con evidente disprezzo. Diversa è la situazione con Natalia che, a tutti i costi sta cercando di diventare amica della giovane. Natalia si muove con più cautela rispetto ad Aurelio, cerca di farsi benvolere prima di attaccare. Con i suoi modi sibillini riesce ad incantare molti abitanti del quartiere, non solo Anabel. Miguel però, testimone delle critiche mosse dalla Queseda alla spalle di Anabel, ma anche delle evidenti provocazioni alla ragazza, sembra non essere convinto della buonafede della nuova arrivata.

Miguel, vicino ad Anabel, cerca di metterla in guardia della presunta amica Natalia. Nella Puntata in onda infatti, vedremo il ragazzo tentare di aprirle gli occhi confidandole dei commenti velenosi fatti dalla donna su di lei e sulla sua vita sentimentale. Anabel però, già informata da suo padre Marcos, riguardo alle cattive intenzioni dei due fratelli, non sembrerà affatto sorpresa dalle affermazioni di Miguel. Decisa ad evitare che il ragazzo si immischi nella vicenda, di cui lei stessa non ha ben chiara la gravità, giustificherà il comportamenti di Natalia parlando di semplice invidia.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.