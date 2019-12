Una Vita Anticipazioni 24 dicembre 2019: Samuel furioso per la risposta di Lucia

Anticipazioni TV

Lucia chiede a Samuel di aspettare che Celia si rimetta per avere la sua risposta e il ragazzo si infuria.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – martedì 24 dicembre 2019 – la risposta di Lucia alla proposta di matrimonio di Samuel rimane in sospeso a causa del malessere di Celia e l'Alvarado chiede all'Alday di pazientare. Intanto Felipe non riesce a trovare un medico libero e la preoccupazione per la moglie è forte. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda eccezionalmente dalle 13.40 su Canale5.

Samuel furioso nella puntata di Una Vita del 24 dicembre 2019

Samuel è furioso: ancora una volta ha perso l’occasione di mettere le mani sull’eredità di Lucia e placare così l’ira di Batan. Dopo la notte passata da Nicasio, l'Alday ha pensato di battere il ferro finché caldo e ha chiesto così a Lucia di sposarlo davanti a tutti i loro amici. La ragazza però non ha fatto in tempo a rispondere che Celia si è sentita improvvisamente male. Lucia chiede dunque all’Alday di pazientare, rassicurandolo che avrà la sua risposta non appena Celia si sarà ripresa.

Una Vita: Felipe disperato per Celia

Mentre Lucia assiste la cugina giorno e notte, Felipe è nel panico. Non si spiega cosa possa avere Celia e nessun dottore sembra disponibile per risolvere questo mistero. L'Alvarez-Hermoso sta infatti cercando disperatamente un medico libero che possa visitare sua moglie, ma tutti i dottori sono troppo impegnati con gli abitanti dell’Hoyo.

