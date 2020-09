Una Vita Anticipazioni 23 settembre 2020: Un uomo dal passato minaccia Emilio...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 23 settembre 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, vedremo che un certo Ledesma, arrivato ad Acacias con un conto in sospeso con i Pasamar, minaccerà Emilio e la sua famiglia.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata di mercoledì 23 settembre 2020, in onda alle 14.10 su Canale5. Nelle trame dell'episodio, Ledesma arriva ad Acacias e si reca immediatamente a far visita a Emilio, con atteggiamento intimidatorio. Il nuovo arrivato ha un conto in sospeso con la famiglia Pasamar e sa bene come tenerla sotto scacco. Ma cosa nascondono Felicia, Emilio e Camino?

Anticipazioni Una Vita: Un nuovo nemico ad Acacias

Casa Pasamar sta per tremare. Negli ultimi giorni Emilio ha ricevuto un misterioso telegramma. Nel leggere il mittente, il ragazzo è sbiancato preoccupando sia sua madre che sua sorella. Non ci sono buone notizie in arrivo per il buon figlio di Felicia e la felicità per la piccola Camino, che ha salvato Cesareo urlando e ha quindi ripreso l'uso della parola, svanisce velocemente. Ad Acacias sta per arrivare un nuovo nemico, legato al passato dei padroni del Nuovo Secolo, e determinato a mettere un punto sul conto in sospeso che ha con loro. Il suo nome è: Copernico Ledesma!

Ledesma ha un conto in sospeso con Emilio in questa puntata di Una Vita del 23 settembre 2020

Il nuovo arrivato ad Acacias si chiama Copernico Ledesma e viene da lontano. Il forestiero, appena giunto nel quartiere, fa visita immediatamente a Emilio, a cui aveva già annunciato il suo arrivo. L'uomo mostra subito un atteggiamento intimidatorio nei confronti sia del ragazzo che di sua madre e di sua sorella e tutti capiscono che ha un conto in sospeso con loro. Il mistero sulla famiglia Pasamar e su cosa sia successo nel loro passato – tanto grave da aver ammutolito Camino – si fa sempre più oscuro. Cosa avranno combinato Emilio, Felicia e Camino?

Una Vita Anticipazioni: Chi è Ledesma?

Tutti ci domandiamo chi sia questo Ledesma e che cosa voglia da Emilio e dalla sua famiglia. Per il momento sappiamo solo che i Pasamar devono averla combinata grossa se un uomo come lui è arrivato così tanto lontano per cercarli. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che il nuovo personaggio prenderà alloggio nella pensione di Servante e Fabiana e che comincerà a passare sempre più tempo con Emilio, tanto che il ragazzo trascurerà la sua amata Cinta. Sarà proprio la ragazza a voler far luce su questa faccenda ma quello che scoprirà non le farà per nulla piacere: Emilio è già fidanzato... con la figlia del nuovo arrivato!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.