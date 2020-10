Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 23 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Ursula consola Genoveva dopo la delusione di Felipe e le chiede di continuare il suo piano di vendetta contro Acacias.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 23 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felipe ha rivelato a Genoveva di averla ingannata e di essere, in realtà, innamorato di un'altra donna. La Salmeron accusa il colpo e a consolarla trova Ursula. La Dicenta esorta la sua “amica” a portare avanti la sua vendetta contro Acacias, poi le promette di aiutarla a scoprire chi sia la donna di cui le ha parlato l'Alvarez – Hermoso.

Anticipazioni Una Vita: Felipe si lascia andare con Marcia

Felipe ha baciato Marcia e da allora i due non possono smettere di stare vicini. La ragazza ha scoperto che l'avvocato non è mai stato interessato davvero a Genoveva e che anzi ha simulato di essersi preso una cotta per lei, solo per scoprire i suoi piani. Felipe ha però ancora paura di vivere la sua storia alla luce del sole ma Liberto ha un consiglio per lui e si rivelerà prezioso. Il Seler ha suggerito all'amico di lasciarsi andare e di lasciar perdere le voci e i pettegolezzi che comunque e inevitabilmente, circoleranno su di lui.

Ursula e Genoveva di nuovo alleate in questa puntata di Una Vita del 23 ottobre 2020

Felipe ha rivelato a Genoveva di essersi innamorato di un'altra donna e di non volerla più tra i piedi. La Salmeron è furiosa! Per lui ha rischiato di inimicarsi Alfredo e ha dovuto disfarsi, prima di quanto pensasse, di suo marito. Ursula coglie la palla al balzo per riallacciare i rapporti con la donna. La Dicenta consola Genoveva e la esorta a portare avanti la sua vendetta contro Acacias. Il destino del quartiere torna a essere incerto.

Una Vita Anticipazioni: Ursula promette a Genoveva di scoprire chi è la donna di Felipe

Ursula ha di nuovo Genoveva dalla sua parte e gongola! Il suo piano di distruggere Acacias, mai abbandonato e onnipresente nella sua mente, potrà finalmente continuare. Per convincere la Salmeron a ritornare dalla sua parte e fidarsi di lei, la Dicenta promette alla sua ritrovata alleata di scoprire qual è l'identità della donna di Felipe.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.