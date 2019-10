Una Vita Anticipazioni 23 ottobre 2019: Telmo scopre che Espineira fa il doppio gioco

Anticipazioni TV

Telmo trova una copia del testamento di Lucia e scopre che Espineira gli ha nascosto che l'eredità dell'Alvarado è ben più grande di quanto immaginasse.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 23 ottobre 2019, Telmo sottrae a Espineira una copia del testamento di Lucia e si rende conto che la ragazza possiede una ricchezza ancora più grande di quanto lui immaginasse. Il padre sospetta che il priore abbia intenzione di dividerla con Samuel pur di prendersi la sua parte. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Telmo scopre il doppio gioco di Espineira in Una Vita del 23 ottobre 2019

Il segreto di Lucia è stato finalmente svelato. La ragazza, furiosa contro sua cugina e suo marito, è costretta a rivelare loro di essere la figlia legittima dei Marchesi De Valmez e di aver ricevuto un'immensa eredità, che userà in parte per aiutare Samuel. Felipe comincia a sospettare che dietro l'interesse del giovane Alday per la ragazza, ci siano motivazioni puramente economiche e cerca di metterla in guardia. Ma l'Alvarado è ormai caduta nella trappola del figlio di Jaime e ha allontanato l'unica persona che sembra essere realmente intenzionata ad aiutarla: Telmo. Il padre ha infatti raggiunto Espineira e scoperto che il priore gli ha mentito. L'eredità – così come scritto sul testamento - di Lucia è ben più alta di quanto si sarebbe aspettato,

Telmo teme che Espineira e Samuel siano alleati in Una Vita

Espineira gli ha mentito. Telmo ne è ormai consapevole e teme che il priore nasconda ben più loschi piani. Sospetta infatti che il suo superiore abbia preso precisi accordi con Samuel e – pur di avere la sua parte – sia disposto a dividerla con il giovane . I due insomma stanno cercando di incastrare l'Alvarado che – ingenuamente – sta abboccando all'amo. Telmo ha così intenzione di fermarli ma farlo potrebbe voler dire uscire lui stesso dalla Congregazione e compiere un gesto...estremo: rapire Lucia!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 21 al 27 ottobre 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.