Una Vita Anticipazioni 23 novembre 2021: Felipe e Genoveva, una coppia felice!

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 23 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, Felipe si lascia ingannare da Genoveva e vive il ritorno a casa come una vera luna di miele.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 23 novembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Genoveva accoglie Felipe in casa e gli da l'impressione che loro due siano una coppia felice, al punto che l'avvocato si considera in luna di miele.

Una Vita Anticipazioni: nessun impedimento per Genoveva e Felipe!

la perdita di memoria di Felipe ha concesso a Genoveva una nuova occasione e la Dark Lady ha fatto di tutto per preservarla, compreso liberarsi di Velasco. Ora che tutti gli impedimenti sono stati cancellati è tempo di legare l'avvocato definitivamente a lei, la condizione di Felipe infatti, potrebbe non essere permanente, e la Dark Lady deve riuscire a conquistare la sua fiducia prima che le cose possano cambiare.

Una Vita Anticipazioni: Felipe è convinto di vivere un matrimonio felice

Nell'attesa di risolvere questioni in sospeso e di liberarsi dei nemici, Genoveva ha convinto Felipe a trascorrere la convalescenza lontano da Acacias, in un centro termale. Ma è tempo che l'avvocato torni, ancora privo di memoria, ma ormai fisicamente rigenerato, l'Alvarez Hermoso è pronto a riprendere in mano la sua vita, o meglio, quella che gli è stata cucita addosso dall'astuta moglie. La donna infatti, non ha raccontato tutta la verità all'avvocato, sicuramente non la parte riguardante Marcia, e lui ora, è convinto di vivere un matrimonio felice.

Felipe vive il ritorno a casa come una luna di miele, nella Puntata di Una Vita del 23 novembre 2021

Tornato finalmente a casa, Felipe, inizia ad abituarsi alla convivenza con Genoveva. Non ricorda nulla di lei, ne conosce il passato di inganni e crudeltà della donna, ha scoperto solo di averla sposata. Il poverino però si fida, è certo di averla scelta perché speciale e spera di riuscirla a conoscere meglio per condividere insieme un matrimonio felice. Ignaro di tutto infatti, Felipe vive il ritorno a casa come una vera luna di miele e l'attrazione e l'affiatamento con Genoveva sembrano davvero eccezionali.

