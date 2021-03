Una Vita Anticipazioni 23 marzo 2021: Rosina mette in giro voci sul conto di Maite...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 23 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Rosina sembra interessata a Maite, ma si tratta di ammirazione o gelosia?

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 23 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Rosina racconta in giro che Maite è rimasta vittima di una forte delusione d'amore per un uomo più anziano di lei. Ursula minaccia Genoveva.

Una Vita Anticipazioni: Non tutti si fidano di Maite

Maite, la brava pittrice di recente giunta ad Acacias, sembra - seppur a fatica - essere riuscita finalmente a conquistare il favore degli abitanti del quartiere. Ma non tutti si fidano completamante, le idee libertine della donna infatti, creano ancora qualche dubbio in Felicia che, nonostante abbia permesso a Camino di seguire le lezioni di Maite, ha anche imposto a suo figlio Emilio di controllarla.+

Rosina guarda Maite con ammirazione... ma forse anche con un po' di sospetto! Nella puntata di Una Vita del 23 marzo 2021

Al contrario di Felicia, Rosina sembra stranamente interessata all'atteggiamento controcorrente della ragazza, la moglie di Liberto guarda con con ammirazione Maite, sia perchè è una pittrice talentosa sia perché la vede come una donna forte e sicura di se, soprattutto dopo aver scoperto della grande delusione amorosa patita in passato: Rosina racconterà in giro che Maite è rimasta vittima di una delusione d'amore per un uomo più anziano di lei. Il comportamento della Rubio però, desterà qualche sospetto, quella di Rosina sembra infatti più gelosia che ammirazione. La donna, effettivamente, ha notato un avvicinamento del marito alla ragazza e inizia a maturare qualche dubbio.

Una Vita Anticipazioni: Ursula continua a minacciare Genoveva

Nel frattempo Ursula, nonostante si sia trovata a fronteggiare una folla inferocita a causa di Genoveva, non sembra pronta a deporre le armi, anzi, continuerà a minacciare la Salmeron. Ma le sue malefatte sono state ormai smascherate e ora non è più solo Genoveva a insistere affinché esca di scena, ma tutta Acacias. Per il quartiere Ursula merita l'esilio.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 15 al 21 marzo 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.