Una Vita Anticipazioni 23 luglio 2019: Riera e Diego si alleano contro Ursula!

Riera vuole liberare Carmen dal ricatto di Ursula, Diego è pronto a scoprire dove la Dicenta ha nascosto Moises e riprendersi Blanca: i due si alleano...

Nella puntata di Una Vita di martedì 23 luglio 2019 vedremo Riera proporre a Diego un’alleanza contro Ursula. Nel frattempo la Dicenta minaccerà di far licenziare Paquito per il bacio a Flora, ma la pasticciera, pronta a salvarlo, confesserà di essere stata lei a sedurre il sorvegliante, purtroppo senza successo. A lasciarla di sasso è la notizia che a spargere la voce del bacio sia stato Pena. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap per l'episodio di domani, in onda su Canale 5, a partire dalle 14.10.

Riera e Diego si alleano contro Ursula, nella puntata di Una Vita del 23 luglio 2019

Dopo l'agguato a Carmen, Riera è in cerca di alleati che lo aiutino a distruggere la crudele Ursula a liberare la sua amata del ricatto della donna. Chi meglio di Diego? L'Alday è ormai certo del coinvolgimento di Ursula nel rapimento di Moises e sta cercando di incastrarla. Il ragazzo, non solo spera di ritrovare suo figlio, ma anche di liberare Blanca dal giogo della madre e di quella manipolatrice di Cristina Novoa. Assisteremo dunque ad un solido patto tra il detective e il gioielliere, a cosa porterà questa nuova alleanza?

Una Vita: Flora scopre che Pena ha raccontato in giro del bacio tra lei e Paquito

Nel frattempo la Dicenta punta in dito contro Paquito, accusandolo di aver sedotto una donna sposata, Flora. La pasticciera, pronta a tutto pur di salvare la vita dell'uomo che ama, anche rischiare un'accusa per adulterio, ammetterà di essere stata lei a insidiare il vigilante. Purtroppo la difesa di Flora avrà scarso successo. La poverina sarà quindi molto delusa dal risultato ottenuto dalla sua confessione, ma non solo, sarà sconvolta nell'apprendere che dietro al pettegolezzo di una liaison tra lei è Paquito, c'è l'insospettabile Pena. Ma perché?

