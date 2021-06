Una Vita Anticipazioni 23 giugno 2021: Felipe confessa a Ramon i suoi dubbi su Genoveva

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 23 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Felipe confessa a Ramon i suoi dubbi riguardo a Genoveva. Cosa consiglierà il Palacios al suo storico amico?

Una Vita Anticipazioni: Felipe decide di parlare con Ramon

Felipe non ama Genoveva e dopo l'incontro con Marcia, è ancora più certo che il suo cuore appartenga a un'altra donna. A pesare sul povero avvocato sono i sentimenti che albergano nel suo cuore, ma anche un po' di sfiducia nei confronti della donna che sta per sposare. Il nome di Genoveva è stato menzionato più volte nelle lettere di Ursula, pur non avendo voluto leggere la propria, Felipe è preoccupato dalle ricorrenti accuse comparse nelle epistole degli altri abitanti del quartiere. Il poverino non riesce più a tenere questo peso nel cuore e decide di parlarne con il suo storico amico Ramon...

Cinta aiuta Josè a nascondere Julio a Bellita, nella Puntata di Una Vita del 23 giugno 2021

Il Dominguez ha affrontato Julio. Quest'ultimo, per accreditare la propria tesi, ha estratto una lettere d'amore che proprio José Miguel aveva scritto più o meno vent'anni prima ad una certa Rocio. L'attore ha inizialmente deciso di non parlarne con nessuno, ma poi Cinta ha scoperto tutto ed è diventata sua complice. Julio è riuscito a convincere anche lei e da quel momento non ci sono stati più dubbi, il ragazzo deve essere accolto nella loro famiglia. Il problema ora, è riuscire a tenerlo nascosto a Bellita, finché non si presenterà una buona occasione per informarla senza crearle turbamento...

Una Vita Anticipazioni: Ramon consiglia a Josè di assicurarsi che Julio non menta

Bellita viene fuori da un periodo difficile e Cinta e Josè vogliono evitare altre notizie o situazioni che possano rischiare di sconvolgerle la vita, è per questo che per ora decideranno di tenere segreta la questione di Julio. Quando infatti il Dominguez chiederà di trascorrere un po' di tempo con suo figlio, Cinta sarà pronta a coprirlo e a tenere la madre occupata affinché non scopra nulla. Se la ragazza ha accettato subito il fratellastro e creduto alle suo parole, proprio come ha fatto suo padre, c'è chi mostra ancora un po' di diffidenza: Ramon consiglierà a Josè di assicurasi che il giovane non menta!

