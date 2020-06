Una Vita Anticipazioni 23 giugno 2020: Felipe sconvolto! Ha scoperto che...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Una Vita dell'episodio di lunedì 23 giugno 2020 ci rivelano che il segreto di Ramon sarà svelato. Ecco le Trame e il Riassunto della Puntata in onda oggi pomeriggio su Canale5.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata di martedì 23 giugno 2020. Nella trama dell'episodio in onda su Canale 5 alle 14.10, Felipe ha finalmente ascoltato tutta la verità su Celia e sulla sua morte. Ramon, stanco di sentirsi accusare ingiustamente dell'omicidio della moglie del suo amico, ha deciso di confessare il suo segreto. Per L'Alvarez – Hermoso è un duro colpo scoprire che la sua amata moglie ha cercato di portar via Milagros e che nel farlo, è caduta dal balcone. Ramon ha però necessità di trovare un testimone per potersi completamente scagionare.

La dura verità sconvolge Felipe nella puntata di Una Vita del 23 giugno 2020

Ramon ha deciso di raccontare a Felipe la triste verità su Celia. Il Palacios è stanco di essere accusato ingiustamente di un reato da lui non commesso ma soprattutto non sopporta più che il suo amico fraterno lo odi al punto da aggredirlo ogni volta che lo vede. Quello che ha da raccontargli non sarà certo facile da digerire. Felipe è infatti sconvolto nell'apprendere che Celia è caduta accidentalmente dal balcone mentre cercava di rapire Milagros.

Anticipazioni Una Vita: Celia è morta accidentalmente

Finalmente la verità è venuta a galla. Ormai era noto che Celia avesse perso il senno e che, nel tentativo di portar via Milagros, fosse caduta dal balcone. Purtroppo però questo tremendo segreto, custodito da Ramon pur di non ferire Felipe, è rimasto nascosto per diversi anni. Ora però è tempo che tutti sappiano cosa è davvero successo quella terribile notte, in cui il corpo dell'Alvarez – Hermoso è stato ritrovato senza vita sulla strada principale di Acacias.

Una Vita Anticipazioni: Ramon alla ricerca di un testimone

Sebbene Ramon abbia raccontato a Felipe la verità, l'avvocato stenta a credere che sua moglie abbia cercato di fare del male a Milagros. Ma il dubbio si insinua nell'Alvarez – Hermoso, che ricorda di aver notato – negli ultimi tempi – le stranezze di sua moglie. Il Palacios promette all'amico di trovare un testimone che possa finalmente riportare la luce su questa faccenda e che riesca a mettere pace tra i due. Ramon si metterà quindi alla ricerca di qualcuno che possa raccontare al suo amico come sono andate le cose. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che molto presto, a colloquio con i due uomini, arriverà un personaggio di cui abbiamo già fatto conoscenza.

